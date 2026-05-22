Santa Rita de Casia es una de las santas más veneradas por los fieles católicos y es conocida como la patrona de las causas difíciles e imposibles. Miles de devotos acuden a ella para pedir apoyo en momentos complicados, especialmente cuando sienten que ya no hay solución.

Por ello, en el marco de su conmemoración este 22 de mayo, te contamos quién fue, qué milagros se le atribuyen y qué es lo que más le piden sus creyentes.

¿Quién es Santa Rita de Casia?

Para los creyentes, Santa Rita de Casia es una de las santas con mayor devoción en el mundo, debido a que es considerada intercesora de las causas imposibles.

De acuerdo con los relatos religiosos, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero también por la fortaleza y la fe. Tras perder a su esposo y a sus hijos, ingresó a un monasterio en Casia, Italia, donde dedicó su vida a la oración, la caridad y el servicio espiritual.

Según información de Vatican News, Santa Rita pidió participar en la Pasión de Cristo y, como señal de ello, apareció en su frente una herida relacionada con la corona de espinas.

Uno de los milagros más conocidos ocurrió cuando ya estaba enferma. Rita pidió a una prima que le llevara una rosa y dos higos del huerto de su antigua casa en Roccaporena, algo que parecía imposible debido a la temporada. Sin embargo, al llegar al lugar, los encontró, hecho que fue considerado una señal divina.

Para Santa Rita, aquel milagro representaba la bondad de Dios y la esperanza de reencontrarse en el cielo con su esposo e hijos.

Actualmente, su cuerpo se conserva en una urna de cristal dentro de la Basílica de Santa Rita de Casia, en Italia, lugar al que miles de personas peregrinan cada año.

¿Quién es Santa Rita de Casia y qué se le pide? Foto: Canva

¿Qué se le pide a Santa Rita de Casia?

Los fieles suelen acudir a Santa Rita para pedir ayuda en causas imposibles, problemas familiares, enfermedades, situaciones económicas difíciles o momentos de desesperación.

Muchas personas también le rezan para encontrar fortaleza emocional y espiritual, ya que su historia de sufrimiento y fe inspira a quienes atraviesan momentos complicados.

Además, es considerada una santa de esperanza, por lo que sus devotos creen que puede interceder cuando todo parece perdido.

¿Quién es Santa Rita de Casia y qué se le pide? Foto: Canva

¿Cuándo se celebra el día de Santa Rita de Casia?

El día de Santa Rita de Casia se celebra cada 22 de mayo, fecha en la que se conmemora el aniversario de su muerte. Durante esta jornada, miles de fieles realizan oraciones, asisten a misa y llevan rosas para ser bendecidas.

La rosa es uno de los símbolos más importantes de la santa, ya que representa el milagro que ocurrió poco antes de su muerte. Por ello, es común que los creyentes las conserven en sus hogares como símbolo de fe y protección.

¿Quién es Santa Rita de Casia y qué se le pide? Foto: Canva

Para los devotos, Santa Rita de Casia sigue siendo una figura muy especial, a quien año con año agradecen los favores recibidos y encomiendan sus peticiones más difíciles.