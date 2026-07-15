Gabriela Ortiz estrenará "La reina roja" en el Festival Paax GNP

La compositora mexicana Gabriela Ortiz (Ciudad de México, 1964) realizará el estreno mundial de la obra sinfónica La reina roja, ideada como un recorrido sonoro inspirado en un descubrimiento arqueológico del siglo XX, programada para el próximo 31 de julio en el marco de la quinta edición del Festival Paax GNP.

Así lo anunció ayer el foro artístico, a través de un comunicado en el que detalló que la obra, creada como una comisión especial, está estructurada en cinco movimientos: Luminiscencia en rojo, Geometría de selva y piedra, Cinabrio, Rostro malaquita y Tz’akab Ajaw, la cual será interpretada por las orquestas Imposible y de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

La reina roja toma como punto de partida el descubrimiento realizado, en 1994, en el Templo XIII de Palenque, en el estado de Chiapas, donde fue hallada la tumba de quien fue Tz’akab Ajaw, esposa de Pakal El Grande.

Dicho acontecimiento arqueológico transformó la comprensión del papel de las mujeres de la realeza durante el periodo clásico de la civilización maya, al dar indicios de que podían ostentar un estatus político y religioso comparable al de los grandes gobernantes.

Así que, para desarrollar esta obra, la compositora Gabriela Ortiz emprendió un proceso de investigación que la llevó a descubrir nuevas dimensiones del hallazgo arqueológico, para lo cual un punto decisivo fue la lectura del libro homónimo de la periodista Adriana Malvido, cuya crónica le permitió acercarse no sólo a los hechos, sino también a la experiencia humana detrás del descubrimiento.

Además, se comentó que, más que reconstruir un episodio histórico, la compositora erigió un universo sonoro que evoca la intuición, el misterio, la selva, las piedras y el simbolismo del cinabrio, elemento central en los rituales funerarios mayas.