México y Francia celebrarán 200 años de relaciones con 200 actividades culturales

Una oleada cultural arribará a museos, festivales, cines y salas de concierto en México como parte del programa cultural que celebrará el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Francia y México, donde figurarán creadores como Emmanuel Carrère, J.M.G. Le Clézio, Serge Gruzinski, Dominique Perrault, Benjamin Mouton y agrupaciones como Le Poème Harmonique, el Cuarteto Arod y el ensamble Pygmalion.

En total serán 200 actividades que se realizarán del 1 de septiembre al 1 de noviembre en 21 ciudades de México, entre las que destacará la exposición Las formas de la energía, con piezas del Centre Pompidou, que llegará al Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), en noviembre próximo.

El Códice Azcatitlan se exhibirá en el Museo Nacional de Antropología. Foto: Cortesía Bibliothèque Nationale de France.

Se ha hecho una selección de obras que tienen que ver con el arte cinético, el arte óptico y el arte geométrico dentro de la colección del Pompidou”, que abarcará de 1920 a 1980 y que incluirá una película experimental de Marcel Duchamp, detalló Mauricio Maillé, director del MPBA.

Otra actividad central será la exhibición del Códice Azcatitlan en el Museo Nacional de Antropología (MNA), documento de finales del siglo XVI que habla sobre la migración mexica hacia Tenochtitlan y la invasión de los españoles, que se expondrá a partir del 17 de septiembre, y que estará acompañado del Simposio Internacional de Códices Mesoamericanos. Mientras que, en Francia, se expondrá el Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France.

En dicho simposio se hablará sobre los códices y su valor,

en el que participarán arqueólogos franceses, mexicanos, estadunidenses y latinoamericanos para abordar el tema desde varios enfoques, junto con todo lo que se ha avanzado en el estudio de códices como el Azcatitlan y el Boturini”, expuso Diego Prieto .

También se mencionó la exposición Francia-México, 200 Años de Relación y Amistad. Resonancias, Disonancias y Contrapuntos, en la Biblioteca Vasconcelos, que abrirá el 1 de septiembre, “para mostrar que, pese a las complejidades históricas, Francia y México se han influenciado mutuamente”.

Dicha muestra, curada por el editor y escritor Philippe Ollé-Laprune y Raúl Tostado, recorrerá las historias que unen a ambos países en 52 paneles, que abarcarán desde 1523, a partir de la historia de un corsario francés, Jean Fleuri, que acompañó a Hernán Cortés y que años después se expondrían los tesoros robados.

Para conmemorar el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia se presentarán 200 actividades culturales del 1 de septiembre al 1 de noviembre. Foto: Cortesía Jean-Luc Beaujault

Y se sumará la mirada francesa en el programa Fotoseptiembre, en el Centro de la Imagen, donde Niccolò Hébel reunirá a 15 fotógrafos franceses, así como una exposición dedicada a Willy Ronis (1910-2009), en las Rejas de Chapultepec; y la muestra Un legado compartido, en el Palacio de Iturbide, organizada con Fomento Cultural Banamex, que traza un recorrido por los textiles que han unido a México y Francia.

El programa fue presentado por la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el director del Instituto Francés de América Latina (IFAL), Jean-François Guéganno; Alejandra de la Paz, titular del INBAL y Valeria Palomino.

En entrevista con Excélsior, Jean-François Guéganno aseguró que estas actividades

servirán para acercarnos y estar juntos. Es un momento feliz de la relación francomexicana y esta gran fiesta es sólo la parte visible de una cooperación de fondo de muchos encuentros profesionales y de un diálogo que se prepara desde hace más de 18 meses, y la idea es apostar al futuro.

“Somos dos grandes países de cultura, pero somos dos países diferentes y eso es súper interesante. La idea ha sido cómo lograr que las instituciones culturales, los museos, las compañías artísticas y los festivales de ambos países se conozcan y dialoguen para las futuras generaciones”.

Entre las actividades que se presentarán entre septiembre y noviembre habrá música, teatro, artes plásticas y cine. Foto: Cortesía Mathilde Assier.

Y explicó que el escritor mexicano más conocido en Francia es Octavio Paz. “Lo primero que leemos cuando viajamos a México es a Octavio Paz, porque tuvo un papel importante en la relación de ambos países y, por supuesto, el tema de la literatura lo tenemos que celebrar”.

Lo primero que leemos cuando viajamos a México es a Octavio Paz, porque tuvo un papel importante en la relación de ambos países y, por supuesto, el tema de la literatura lo tenemos que celebrar”.

También adelantó que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “viajarán a México 14 editoriales francesas para que conozcan a las editoriales mexicanas y para que veamos cómo difundir a los autores franceses en México y facilitar a los autores contemporáneos mexicanos, en Francia”.