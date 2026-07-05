La música ameniza la espera antes del México vs Inglaterra

La espera por el inicio del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra tuvo banda sonora. Mientras el protocolo por tormenta eléctrica obligó a retrasar una hora el comienzo del encuentro, el sonido local convirtió esos minutos de incertidumbre en un peculiar duelo musical entre ambos países.

El encuentro, originalmente programado para las 18:00 horas, fue pospuesto hasta las 19:00 horas, luego de que se activara el protocolo de seguridad por actividad eléctrica en los alrededores del estadio.

Poco antes de que se hiciera oficial el retraso, las bocinas del inmueble comenzaron a alternar éxitos mexicanos e ingleses, manteniendo entretenidos a los miles de aficionados que ya ocupaban sus lugares.

El repertorio incluyó "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel; "Don't Look Back in Anger", de Oasis; "I Just Can't Get Enough", de Depeche Mode; "Don't Stop Me Now", de Queen; además de "Desvelado", de Bobby Pulido, una de las canciones que también fue coreada por gran parte de la afición mexicana.

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó precisamente cuando comenzó a sonar "Don't Look Back in Anger". Las pantallas enfocaron a un grupo de seguidores ingleses y desde distintos sectores del estadio comenzaron a escucharse abucheos.

La reacción tuvo un contexto especial, ya que durante la semana Liam Gallagher, vocalista de Oasis, aseguró que Inglaterra derrotaría 5-0 a la Selección Mexicana, declaración que rápidamente se volvió tema de conversación entre los aficionados y que pareció ser recordada en cuanto sonó uno de los mayores éxitos de su banda.

La espera no apagó el ambiente

A pesar del retraso provocado por las condiciones climatológicas, el ambiente nunca decayó. Mexicanos e ingleses respondieron a las canciones con aplausos, bailes y cánticos, mientras aguardaban la autorización para que los futbolistas saltaran finalmente al terreno de juego.

La mezcla de clásicos del rock británico con temas populares de la música mexicana terminó por amenizar la espera y mantener el ánimo de los más de 80 mil aficionados presentes en el estadio, que vivieron un peculiar preámbulo antes de que comenzara uno de los encuentros más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.