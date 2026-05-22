Si alguna vez has sentido que las circunstancias te sobrepasan y que no hay salida humana para tu dolor, el santoral de esta jornada tiene una respuesta poderosa.

No estamos ante una figura de vitral distante, sino ante una mujer que conoció el peso de un matrimonio difícil, la pérdida de sus hijos y el estigma social, transformando cada herida en una fuente de luz mística que hoy sigue operando milagros.

Tal como señala el Vaticano, cada 22 de mayo la Iglesia Universal celebra a Santa Rita de Casia. Conocida como la "Abogada de los Imposibles", su vida es un testimonio de resiliencia y fe inquebrantable, cuyos restos incorruptos reposan en la Basílica de Casia, Italia, como señal de su gracia extraordinaria.

Qué santo es hoy 22 de mayo: Santa Rita y el auxilio ante lo imposible Canva

Quién es el santo que se celebra hoy 22 de mayo

El santo que encabeza el calendario de este 22 de mayo es Santa Rita de Casia, religiosa de la Orden de San Agustín. Es venerada mundialmente como la patrona de las causas desesperadas, los matrimonios en crisis y las enfermedades graves.

Nacida en Roccaporena bajo el nombre de Margherita Lotti, su vida se divide en tres grandes etapas: la de esposa y madre sufrida, la de viuda reconciliadora y la de mística enclaustrada.

A pesar de su deseo inicial de ser monja, aceptó el matrimonio por obediencia, enfrentando a un esposo violento a quien logró convertir antes de que este fuera asesinado.

Tras la muerte de sus hijos y su ingreso milagroso al convento de las Agustinas, Rita recibió un estigma único: una espina de la corona de Cristo se clavó en su frente.

Esta herida la acompañó durante 15 años, simbolizando su unión total con el sufrimiento de Jesús y su capacidad de interceder por los dolores más profundos de la humanidad.

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Cómo pedir el auxilio del santo de hoy 22 de mayo

Para pedir el auxilio de Santa Rita de Casia, se recomienda acudir a ella con humildad, exponiendo la "causa imposible" que te aflige. Tradicionalmente, se utilizan rosas bendecidas o una novena específica para conectar con su intercesión ante situaciones desesperadas.

El auxilio de Santa Rita no es una fórmula mágica, sino una mediación espiritual. Los fieles suelen pedir su ayuda para restaurar matrimonios rotos, encontrar consuelo en la pérdida de seres queridos o recibir la fuerza necesaria para soportar enfermedades crónicas con dignidad y esperanza.

Una práctica común este día es la bendición de las rosas, en recuerdo del milagro que ocurrió poco antes de su muerte: en pleno invierno, una rosa floreció en su antiguo jardín para consolarla. Pedir su auxilio implica abrir el corazón a la posibilidad de un milagro donde la lógica humana solo ve un final.

Otros santos que se celebran en el santoral del 22 de mayo Canva

Otros santos que se celebran en el santoral del 22 de mayo

Además de la imponente figura de Santa Rita, el santoral de hoy recuerda a San Joaquina de Vedruna, fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Su labor educativa y social en España dejó una huella profunda en la asistencia a los más necesitados.

El calendario litúrgico también incluye a San Atón de Pistoia y San Basilisco, mártires que dieron testimonio de su fe en los primeros siglos del cristianismo. Estas figuras complementan la jornada con ejemplos de valentía y fidelidad absoluta a la doctrina católica.

Conocer a los santos menores de la jornada nos permite entender la diversidad de caminos hacia la santidad. Mientras Rita destaca por la paciencia mística, Joaquina lo hace por la acción social, demostrando que este 22 de mayo es un día rico en modelos de vida cristiana para todas las vocaciones.

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El significado de la espina y las rosas de Santa Rita

La simbología de Santa Rita, compuesta por la espina en la frente y las rosas frescas, resume la esencia de su intercesión actual. La espina representa el dolor aceptado con amor, mientras que la rosa simboliza el milagro que florece en la adversidad.

Al recordar a Santa Rita hoy, no solo celebramos un hecho histórico, sino que activamos una tradición de fe que asegura que "para Dios nada es imposible". Su legado nos invita a transformar nuestras propias espinas cotidianas en rosas de esperanza para nosotros y para quienes nos rodean.

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Oración a Santa Rita de Casia para causas imposibles

¡Oh gloriosa Santa Rita de Casia!, tú que compartes la pasión de Cristo a través del estigma de la espina, mira con compasión mi atribulado corazón. Tú, que eres llamada 'Abogada de lo imposible', intercede ante el Padre por esta necesidad que me angustia (menciona tu petición)."

Tú que conociste el dolor de la pérdida, la amargura del maltrato y la paz del perdón, ayúdame a confiar cuando todo parece perdido. Que tu rosa bendita perfume mi vida y me dé la paciencia necesaria para esperar la voluntad divina. Amén."

No permitas que el desánimo gane la batalla hoy. Tienes a tu disposición el ejemplo y la intercesión de una mujer que venció al destino con la fuerza de su fe.

Santa Rita te enseña que incluso en el invierno más crudo de tu vida, Dios puede hacer florecer una rosa. ¡Confía y actúa con esperanza!