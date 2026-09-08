En el santoral católico de hoy, la Natividad de la Santísima Virgen María ilumina la fe de los devotos como el alba luminosa que anuncia la salvación.

Esta conmemoración marca el nacimiento terrenal de la Madre de Dios, fecha de renovada esperanza para pedir gracia y protección maternal. Esta solemnidad se halla asentada rigurosamente en el Martirologio Romano y consolidada desde la dedicación de la basílica de Santa Ana en Jerusalén.

Qué santo se celebra hoy 8 de septiembre: Natividad de la Santísima Virgen María y su protección divina Canva

¿Qué santo se celebra hoy 8 de septiembre?

Hoy 8 de septiembre la Iglesia universal celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. En este día se festeja el nacimiento de la mujer elegida por la Providencia divina para traer la Salvación al mundo.

La historia de esta fiesta se remonta al siglo V en Oriente, tras la edificación de la basílica de la Natividad en el lugar donde la tradición indica que nació María.

La celebración fue introducida posteriormente en Roma por el Papa Sergio I durante el siglo VII, extendiendo el gozo de esta cuna sagrada a todo el orbe cristiano.

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¿Por qué se celebra la Natividad de la Virgen María en este día de la semana?

Se conmemora la Natividad de la Virgen porque su venida al mundo representa el amanecer de la Redención. María nace libre del pecado original para convertirse en el templo perfecto de Jesucristo.

Doctrinalmente, su nacimiento interrumpe el silencio del Antiguo Testamento y abre la era definitiva de la gracia divina para toda la humanidad. Por esta razón, los fieles se encomiendan hoy a su manto buscando consuelo, sanación de heridas emocionales y amparo en momentos de incertidumbre espiritual.

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¿Cómo pedir el auxilio de la Virgen María con su oración de intercesión?

Para solicitar la intercesión de la Virgen María debes acudir con corazón humilde, fe encendida y rezar la plegaria tradicional dedicada a su feliz nacimiento. Pide con devoción su protección divina ante cualquier apuro.

Oración a la Santísima Virgen en su Natividad

"Oh Virgen Santísima, dulce Aurora de la gracia, cuyo feliz nacimiento trajo la alegría al mundo entero y anunció la llegada del Salvador. Vuelvo a ti mis ojos en este día sagrado para impetrar tu auxilio maternal. Protege a mi familia, ilumina mi camino y alcanza de tu Divino Hijo las mercedes que con humildad te pido. Amén

Se recomienda acompañar esta plegaria encendiendo una vela blanca y rezando un Avemaría para encomendar las causas más difíciles.

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Santoral de hoy 8 de septiembre: otros santos y conmemoraciones de la jornada

Junto a la fiesta principal de la Natividad de María, el santoral conmemora a las siguientes figuras sagradas:

San Adrián de Nicomedia , mártir de los primeros siglos.

, mártir de los primeros siglos. San Sergio I , papa que impulsó la solemnidad mariana .

San Corbiniano de Frisinga , obispo evangelizador .

San Pedro Claver , presbítero defensora de los oprimidos .

Beato Federico Ozanam , laico comprometido con los necesitados.

, laico comprometido con los necesitados. San Isaías, profeta del Antiguo Testamento.

Cobijarse bajo el amparo mariano fortalece el alma para superar las pruebas diarias con renovada confianza. Pon tus intenciones en sus manos hoy mismo y prepárate espiritualmente para honrar mañana la memoria de San Pedro Claver, insigne apóstol de la caridad cristiana.