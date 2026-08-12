La historia de Santa Clara de Asís y el curioso motivo por el que es patrona de la televisión

Cada 11 de agosto se celebra a Santa Clara de Asís, una de las figuras más importantes de la tradición católica y fundadora de las Clarisas. Su fiesta reúne a fieles que acuden a iglesias y altares para orar, agradecer y pedir su intercesión.

La celebración tiene un significado especial en la Basílica de Santa Clara, en Asís, Italia, lugar donde nació y donde descansan sus restos. Sin embargo, su devoción también se extiende a otros lugares donde sus seguidores se reúnen para honrarla.

Pero, ¿quién fue Santa Clara de Asís, cuál es su historia y qué se le pide regularmente?

¿Quién fue Santa Clara de Asís?

Santa Clara de Asís fue una noble italiana que nació en 1194 y murió en 1253. Desde joven siguió el ejemplo de San Francisco de Asís y decidió renunciar a la vida privilegiada que tenía para dedicar su vida al servicio de Dios.

Con este propósito, escapó de su casa durante la noche del Domingo de Ramos y llegó al monasterio benedictino de San Pablo, en Bastia Umbra, donde comenzó su camino religioso. Aunque su familia intentó convencerla de regresar, Clara mantuvo firme su decisión.

De acuerdo con Vatican News, fue la primera mujer en escribir una Regla propia para una comunidad religiosa, basada en el llamado “privilegio de la pobreza” y en la observancia del Evangelio. Esta regla recibió finalmente la aprobación del papa Gregorio IX.

¿Qué se le pide a Santa Clara de Asís? Foto: Canva

¿Por qué Santa Clara de Asís es patrona de las telecomunicaciones?

Uno de los episodios más conocidos de la vida de Santa Clara está relacionado con una noche de Navidad, cuando, debido a que se encontraba enferma, no pudo acudir a la celebración de los ritos en la Porciúncula.

Según la tradición, Clara pudo contemplar y escuchar la celebración a distancia, como si estuviera presente. Este relato dio origen a una de las representaciones más conocidas de la santa y a su vínculo con la televisión. Por este motivo, el papa Pío XII la declaró patrona de la televisión en 1958.

Esta historia también está relacionada con la idea de que Santa Clara podía “ver con claridad” aquello que ocurría a distancia, convirtiéndose para sus devotos en una figura asociada con la luz, la claridad y la fe.

¿Qué se le pide a Santa Clara de Asís? Foto: Canva

¿Qué se le pide a Santa Clara de Asís?

La devoción a Santa Clara de Asís está relacionada con diferentes peticiones, especialmente aquellas en las que las personas buscan claridad, paz y fortaleza para enfrentar situaciones difíciles.

Sus devotos suelen recurrir a ella cuando atraviesan problemas en los que sienten que no encuentran una salida o necesitan tomar una decisión. También hay quienes le piden por la salud de la vista, por la tranquilidad y para superar conflictos personales.

Además, debido a que es considerada patrona de la televisión y está vinculada con las comunicaciones, algunas personas también recurren a ella para pedir claridad en sus vidas y caminos.

Durante sus fiestas patronales, muchos fieles se reúnen para celebrar su vida, agradecer los favores recibidos y pedir nuevamente su intercesión ante las situaciones que enfrentan.

¿Qué se le pide a Santa Clara de Asís? Foto: Canva

Para quienes mantienen esta devoción, Santa Clara representa una figura de fe, fortaleza y claridad, valores que continúan inspirando a sus seguidores siglos después de su muerte.