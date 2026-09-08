Ladrones roban en Francia unos cuadros del museo Renoir

MARSELLA.

Dos ladrones robaron este martes "cuatro obras de arte" del museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir en Cagnes-sur-Mer, pero abandonaron uno de los cuadros durante su huida, anunció el alcalde de esta ciudad del sur de Francia.

"Al ser captados por las cámaras de videoprotección de la ciudad, los dos individuos se dieron a la fuga y abandonaron mientras huían uno de los cuadros robados", indicó Bryan Masson en un comunicado en el que estima el valor de las obras robadas en 9 millones de euros, unos 10 millones de dólares.

Creado en 1960, el museo, cerca de Niza, se encuentra en la última casa en la que vivió Pierre-Auguste Renoir (1841-1919).

Además del mobiliario original, expone objetos y muebles que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos creados por el artista.

Este robo tuvo lugar casi un año después del sonado atraco en el Louvre, el museo más visitado del mundo, en pleno centro de París, durante el cual fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

A principios de julio, al norte de Estrasburgo (este), unos ladrones sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique valoradas en más de 4,5 millones de euros.

A finales de ese mismo mes, unos ladrones robaron a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, que data de la época celta, en otro museo en la región de Borgoña (noreste).

En un plan de 33 medidas presentado en julio, el Ministerio de Cultura francés recomendó retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas.

Se trata de "poner a salvo (...) los objetos más vulnerables a la espera de que se garantice la seguridad de su exposición", explicó en un comunicado.