José Luís Peixoto: “La poesía es el laboratorio de la escritura y el espacio de la libertad”

“La poesía es el laboratorio de la escritura y el espacio en el que priva la libertad”, dice a Excélsior el narrador, poeta y ensayista portugués José Luís Peixoto (Galveias, 1974), quien recién visitó México para presentar su poemario El niño en ruinas, traducido por primera vez al español, en el que aborda temas como la infancia, la identidad, el destino y la soledad.

Y agrega:

Yo creo que la característica central del trabajo poético es la libertad, lo cual no es una tarea tan sencilla, como muchas veces se piensa, porque no significa la ausencia de reglas ni de líneas conductoras, sino más bien una mirada que logre interiorizar hacia los principios fundamentales de cada quien”.

Peixoto es autor de poemarios y novelas como Una casa en la oscuridad, Regreso a casa, Nadie nos mira, Cementerio de pianos, Comida de domingo y La montaña; ha recibido los premios José Saramago (2001), Daniel Faria (2008) y Cálamo Outra Mirada, y es considerado uno de los autores relevantes del paisaje luso.

El poemario "El niño en ruinas", del escritor portugués José Luís Peixoto aborda temas como la identidad, el destino y la soledad. Foto: Cortesía Xavier Martínez.

¿Qué tipo de libertad busca en el poema? “Me interesa la libertad en la poesía como un intento por encontrar esa voz individual y personal que es lo más cercano a lo que uno tiene por decir, pero sin límites, porque esa búsqueda no pasa por prohibiciones”.

¿Aunque en su poemario rechaza el sentido de la rima?

“Cuando hablamos del rechazo de la rima y la metáfora, es algo simbólico, pero no es un rechazo absoluto, porque siempre que haga sentido, la rima o la metáfora pueden ser importantes para la escritura de poesía, aunque también pueden dispensarse, porque con esa libertad, la poesía siempre intentará liberarse de todos los condicionamientos que se le intenten imponer”.

¿Es posible crear poesía con inteligencia artificial? “Es una pregunta muy difícil y creo que en este momento toda la gente intenta responderla en distintos temas y en torno a otras áreas de la creación y de la experiencia humana. A mí me parece que el principio elemental de un texto literario, esencialmente poético, es el hecho de que en los dos polos de esa comunicación existan seres humanos.

Así que cuando leemos palabras y hacemos el esfuerzo de interpretar el verso, buscar la intención, la idea o un símbolo para reconocer la experiencia humana… Y si se llegara a un grado de teorización hecha por una máquina, a través de la lógica, entonces se perdería el sentido del poema”, asevera.

Peixoto señala que la poesía le ayuda a encontrar su voz individual Foto: Cortesía Xavier Martínez.

¿Cuál será el desafío para los lectores del futuro? “El reto será sortear los cambios para la poesía, como ha ocurrido a lo largo de los siglos. Sin embargo, no creo que cambie la esencia de la comunicación entre seres humanos, así que seguiremos necesitando que la poesía sea una reflexión humana, hecha por humanos, aunque incluya herramientas y distintos métodos, pero será necesaria una dimensión artesanal”.

¿Cómo sobrelleva el cruce entre escribir poesía y narrativa? “Me parece que las fronteras entre narrativa y poesía no deben ser tan limitantes, porque uno puede traer al campo de la narrativa elementos que normalmente se identifican con la poesía y viceversa, y esto me parece algo muy natural.

“La poesía es importante para mí, no sólo por la tradición poética que hay en mi idioma, donde es común que los narradores portugueses publiquen poesía. En lo personal, la poesía es como un laboratorio de escritura en el que caben tanto la narrativa como la poesía”.

En suma, expone Peixoto, “la poesía y las palabras en general son un lugar de descanso, un espacio donde encontramos un mundo que nos permite mirar ese otro mundo que tenemos en nuestro entorno, pero lo hacemos con cierta paz e, incluso, desde un punto de vista humano y político. Me parece que, ante las dificultades del mundo contemporáneo, la lectura y la poesía pueden ser lugares de paz”.