En las páginas del santoral del 13 de agosto sobresale la imponente figura de San Hipólito de Roma, presbítero y sabio teólogo que pasó del cisma al martirio supremo por mantener la unidad de la fe.

Pocos relatos de la Antigüedad cristiana conmueven tanto como la reconciliación antes del martirio. Según los registros documentados en el Martirologio Romano, Hipólito de Roma sufrió la severa deportación a las minas de Cerdeña junto al Papa San Ponciano bajo el mandato del emperador Maximino el Tracio. En ese infierno terrenal, el antiguo antipapa renunció formalmente a toda discordia y entregó su vida por Cristo alrededor del año 235.

Qué santo se celebra hoy 13 agosto: San Hipólito y el ritual para pedir su auxilio Canva

Qué santo se celebra hoy 13 agosto en la Iglesia católica

El santoral del 13 de agosto conmemora de manera principal a San Hipólito y San Ponciano, copatronos de la reconciliación eclesial, acompañados por San Casiano de Imola y la memoria de la Virgen de la Asunción.

La tradición litúrgica universal otorga un papel protagónico a San Hipólito en esta fecha. Riguroso erudito y prolífico escritor del siglo III, es reconocido por haber legado textos fundamentales de la liturgia primitiva.

Junto a él, la Iglesia venera a San Casiano de Imola, maestro martirizado por sus propios alumnos, y en diversas comunidades hispanohablantes se recuerda con ferviente devoción a Santa Filomena y al Beato Miguel McGivney, fundador de los Caballeros de Colón.

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San Hipólito: el santo del 13 de agosto para superar divisiones

San Hipólito de Roma es invocado por los creyentes para pedir la gracia de la reconciliación, el entendimiento en pleitos graves, la superación del orgullo personal y la sanación de fracturas familiares profundas.

El ejemplo transformador de este mártir enseña que ninguna postura intransigente está fuera del alcance de la gracia. Aquel que fuera un severo crítico de las autoridades eclesiásticas terminó derramando su sangre codo a codo con el Pontífice.

Por esta razón, la sabiduría popular y la guía pastoral recomiendan acudir a su intercesión cuando se atraviesan disputas enconadas, juicios complejos o distanciamientos prolongados entre seres queridos.

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Cómo pedir auxilio a San Hipólito este 13 de agosto

Para pedir el auxilio de San Hipólito se sugiere encender una vela blanca en un espacio tranquilo, reflexionar sobre las faltas propias en la discordia y recitar su oración con fe sincera.

El auxilio espiritual no requiere de fórmulas complejas, sino de una predisposición del corazón hacia el perdón.

Los devotos suelen acompañar la plegaria pidiendo la luz necesaria para ceder en las discusiones estériles y encontrar soluciones pacíficas en momentos de angustia o pleitos legales.

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Oración a San Hipólito para la Reconciliación y la Paz

Dios todopoderoso y misericordioso, que concediste al glorioso mártir San Hipólito la gracia de vencer la división y entregar su vida por la unidad de tu Iglesia:

Te pedimos humilde y confiadamente por su poderosa intercesión. Mira las angustias, pleitos y desacuerdos que hoy afligen mi vida y mi familia.

Concede a mi alma la serenidad para perdonar, la humildad para reconocer mis errores y la fuerza divina para restaurar la paz perdida. Que el ejemplo de fe de San Hipólito sea mi refugio en la prueba. Amén.»

Hoy es el día oportuno para dar el primer paso hacia la paz interior y la concordia en tu entorno. No permitas que el rencor o las diferencias del pasado opaquen la bendición de la unidad. Encomienda tus cargas a la intercesión de San Hipólito y experimenta el alivio espiritual que proviene de un corazón perdonador.