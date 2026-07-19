Si enfrentas presiones externas que intentan doblegar tus valores o necesitas proteger tu hogar ante las fuerzas de la naturaleza, el santoral de este día nos presenta la proeza heroica de las santas Justa y Rufina, dos hermanas hispalenses que prefirieron el martirio antes que traicionar sus convicciones en el siglo III.

De acuerdo con las crónicas históricas validadas por el Vaticano, hoy 19 de julio se conmemora el sacrificio de estas jóvenes alfareras, quienes defendieron con valentía su fe y se convirtieron en eternas protectoras cristianas.

Qué santo se celebra hoy 19 de julio: Santas Justa y Rufina y la milagrosa oración contra los sismos Canva

Quiénes son las figuras del santoral que se celebra hoy domingo 19 de julio

Las santas Justa y Rufina son las valientes hermanas hispanas que integran el santoral que se celebra hoy 19 de julio, reconocidas por desafiar el culto pagano en la Sevilla romana, lo que les valió el martirio y la santidad.

Nacidas en una familia de firmes valores cristianos, las hermanas se dedicaban al oficio de la alfarería para ganar el sustento diario y ayudar de forma secreta a los miembros más desamparados de su comunidad local.

Durante una procesión pagana en honor a la deidad Salambó, las jóvenes se negaron rotundamente a vender sus vasijas para el culto idólatra y, en un acto de santa valentía, derribaron la imagen de la diosa, desatando la furia de las autoridades romanas.

Tras sufrir brutales torturas en la cárcel, Justa falleció debido a las condiciones extremas de su encierro, mientras que Rufina fue decapitada poco después, dejando un legado imperecedero de fidelidad y entereza espiritual en la cristiandad.

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Por qué es conocida la intercesión de las santas y qué auxilio ofrecen hoy

El auxilio del santoral que se celebra hoy 19 de julio es invocado de manera universal para proteger edificaciones contra terremotos y tormentas, gracias a la antigua tradición que les atribuye haber salvado la famosa torre de la Giralda.

Durante el devastador terremoto de 1504, los fieles sevillanos afirmaron ver los espíritus de las hermanas Justa y Rufina sosteniendo la gran torre de la catedral para evitar que se desplomara sobre la población civil.

Por esta razón, son consideradas las santas patronas de los alfareros, los constructores y las personas que sufren persecución religiosa, sirviendo como un refugio místico y seguro ante las catástrofes naturales que amenazan los hogares.

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Cómo pedir el auxilio de las santas Justa y Rufina mediante su oración

Para pedir el auxilio hoy 19 de julio a las santas Justa y Rufina, debes encender una vela blanca junto a una pieza de cerámica y recitar su plegaria con un corazón lleno de confianza en la providencia.

La piedad popular sugiere meditar unos momentos sobre el valor de la fidelidad cotidiana antes de elevar la petición, visualizando la protección de las santas sobre los cimientos de tu casa y tu familia.

Oración a las Santas Justa y Rufina

Oh Dios todopoderoso, que concediste a las santas mártires Justa y Rufina la gracia de confesar tu santo nombre con valentía a través del martirio, escucha nuestras súplicas en este día. Te pedimos que, por su poderosa intercesión, defiendas nuestros hogares de todo peligro material, nos libres de las catástrofes de la naturaleza y nos otorgues la firmeza espiritual para permanecer fieles a tu amor. Amén."

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Qué otros santos se conmemoran en el santoral de este 19 de julio

Más allá de la fiesta principal de las hermanas alfareras, el santoral de este 19 de julio incluye el recuerdo de otras figuras destacadas de la historia de la Iglesia que alcanzaron la gloria de los altares en distintas épocas.

La Iglesia católica también conmemora en esta fecha litúrgica a las siguientes personalidades santas:

San Macrina la Joven, virgen y pilar del monacato oriental.

San Arsenio el Grande, eremita y padre del desierto.

San Símaco, papa y defensor de la unidad de la Iglesia.

San Juan Bautista Zhou Wurui, joven mártir en China.

Fortalecer tu espíritu con el ejemplo de estas santas te dará el valor necesario para edificar tu vida sobre bases sólidas e indestructibles. Permite que la valentía de Justa y Rufina inspire tus acciones de esta jornada, antes de que mañana lunes nos preparemos para honrar la gran memoria de San Elías, el profeta de fuego del santoral.