Identifican al primer astrónomo maya que creó una fórmula para medir el tiempo

Astrónomo, matemático y estudioso del paso del tiempo, Sak Tahn Waax vivió durante el siglo VIII y dedicó varios años a observar el cielo. Más de mil 200 años después, un grupo de especialistas logró identificarlo gracias a unas inscripciones encontradas en el sitio arqueológico de Xultún, en Guatemala.

El nombre del antiguo investigador puede traducirse como “Zorro de Pecho Blanco” y apareció junto a una serie de cálculos relacionados con el calendario y el movimiento de los planetas. De acuerdo con los expertos, se trata del primer matemático de la civilización maya clásica cuya identidad se conoce.

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¿Quién fue Sak Tahn Waax, el astrónomo maya?

Sak Tahn Waax habría vivido en los años 700 d.C. y se habría especializado en el estudio de los números, los ciclos calendáricos y los astros. Su trabajo muestra que los mayas no solamente realizaron cálculos avanzados, sino que algunos de sus especialistas también dejaron constancia de su autoría.

Boris Beltrán, coordinador del proyecto arqueológico, explicó durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala que es “la primera vez en el mundo que se conoce el nombre de un matemático (maya) comparado con otros pensadores” como Tales de Mileto.

Boris Beltran AFP

Según el arqueólogo y epigrafista Franco Rossi, Sak Tahn Waax pasó 2 mil 920 días siguiendo los recorridos de Venus y Marte. Las observaciones le habrían permitido realizar operaciones matemáticas y desarrollar una fórmula para calcular distintas unidades de tiempo.

A diferencia de otras culturas antiguas, los nombres de quienes desarrollaron el conocimiento científico maya permanecieron durante mucho tiempo en el anonimato. Aunque existen registros de pensadores de Grecia, India, China e Irak, hasta ahora no se había podido atribuir una obra matemática maya a una persona específica.

¿Dónde encontraron la firma del matemático maya?

El descubrimiento se realizó en , un sitio arqueológico localizado en el norte de Guatemala, cerca de la frontera con México y a unos 40 kilómetros de Tikal. En el lugar se conservan restos de pirámides, plazas, viviendas y campos para el juego de pelota.

Dentro de un pequeño edificio perteneciente al periodo Clásico, que abarcó aproximadamente del año 250 al 900 d.C., los investigadores hallaron más de 50 inscripciones de contenido matemático y astronómico. Se cree que el espacio pudo formar parte de un conjunto habitacional ocupado por escribas y sus familias.

Desde 2010, los arqueólogos comenzaron a estudiar un mural que contenía numerosos signos. Entre ellos había nueve glifos que representaban una fórmula para calcular meses, años y ciclos de Venus y Marte. Junto a las operaciones se encontraba la expresión “así dice el Zorro de Pecho Blanco”.

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El estudio del material se prolongó durante 16 años, pues los especialistas necesitaban reunir suficientes pruebas antes de anunciar la identidad del autor. Las inscripciones estaban deterioradas y algunas habían permanecido ocultas por más de doce siglos.

¿Cómo lograron descifrar las inscripciones?

Para recuperar la información, el equipo hizo dibujos a escala, tomó fotografías y escaneó las imágenes conservadas en las paredes. Posteriormente, empleó tecnología multiespectral para mejorar digitalmente los registros y distinguir elementos que ya no eran visibles a simple vista.

Este proceso permitió reconstruir once glifos jeroglíficos. En ellos apareció la expresión che-he-na, traducida como “así dice…”, seguida del nombre SAK-TAHN-wa-xi, identificado por los epigrafistas como Sak Tahn Waax o “Zorro de Pecho Blanco”.

Los especialistas describieron las operaciones plasmadas en el muro como “borradores” o “cálculos preliminares”. Por esa razón, el hallazgo ofrece una mirada poco común al proceso que seguían los mayas antes de presentar una fórmula terminada.

¿Qué revela la fórmula de Sak Tahn Waax?

Los cálculos muestran una combinación entre la cuenta ritual de 260 días, el año solar y los ciclos de Venus y Marte. Aunque estos periodos ya eran conocidos por los estudiosos de la cultura maya, la forma en que aparecen relacionados en Xultún no se había observado en otros textos.

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David Stuart, epigrafista del proyecto y profesor de la Universidad de Texas en Austin, señaló que las operaciones reflejan una manera particular de comprender los vínculos y patrones entre diferentes ciclos temporales.

Además de documentar el movimiento de Venus y de otros cuerpos celestes, la fórmula sugiere que los matemáticos mayas podían desarrollar métodos propios. Esto indica que su conocimiento no era rígido ni se limitaba a repetir procedimientos establecidos, sino que también existía espacio para las ideas personales.

En aquella época, las matemáticas y la astronomía tenían una función importante en la vida política y social. Los cálculos calendáricos servían para elegir fechas relacionadas con ceremonias, la colocación de monumentos y la llegada de nuevos gobernantes.