Un asombroso milagro que detuvo una mortífera epidemia y la reconciliación de familias enemistadas marcan la memoria del santoral de esta jornada, que centra su atención en la imponente y valiente figura de San Juan de Sahagún.

Este fraile español destacó en el siglo XV por su incorruptible sentido de la justicia y su inigualable mística eucarística.

Qué santo se celebra hoy 12 de junio: San Juan de Sahagún, intercesor milagroso contra las epidemias Canva

¿Quién fue San Juan de Sahagún y por qué destaca en el santoral de hoy?

San Juan de Sahagún fue un célebre fraile agustino, teólogo y predicador nacido en León, España, altamente venerado por su milagrosa intervención para erradicar la peste bubónica que azotaba a la ciudad de Salamanca.

Nacido en una familia de buena posición, Juan renunció a una prometedora carrera eclesiástica llena de lujos para vestir el humilde hábito de los agustinos. Poseía un don de la palabra tan profundo que sus sermones lograban conmover a los criminales más duros de la época.

Su valentía lo llevó a denunciar sin miedo los abusos de los gobernantes y nobles, defendiendo siempre a los trabajadores explotados. Esta firmeza evangélica le valió amenazas de muerte y atentados, pero su fe permaneció inquebrantable ante cualquier peligro.

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Los milagros de Salamanca y el fin de la peste

La intervención de San Juan de Sahagún en Salamanca incluyó la milagrosa pacificación de dos bandos nobles que se desangraban en batallas civiles, así como sus oraciones eficaces que detuvieron de golpe una letal epidemia de peste.

Su conexión con la Eucaristía era tan profunda que, según los testigos de la época, solía ver a Cristo de forma visible durante la consagración del vino y la hostia, lo que extendía la duración de sus misas por varias horas.

La devoción popular creció enormemente cuando la peste negra asoló la región. Juan se entregó al cuidado de los enfermos y, tras ofrecer intensas oraciones frente al altar, la enfermedad cesó de manera inmediata, ganándose el eterno agradecimiento de su pueblo.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Juan de Sahagún?

Para pedir el auxilio de San Juan de Sahagún se recomienda realizar una oración con fe profunda, de preferencia frente al Santísimo Sacramento, solicitando su intercesión para calmar disputas familiares o pedir protección de la salud.

Este santo agustino es el intercesor perfecto para las comunidades que sufren divisiones políticas, familias fracturadas por herencias o rencores, y personas que atraviesan crisis de salud graves o contagiosas.

Al haber sido un pacificador incansable en vida, su guía espiritual ayuda a ablandar los corazones más obstinados, trayendo armonía a los hogares y devolviendo la tranquilidad a los entornos laborales donde abunda la envidia.

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Oración a San Juan de Sahagún para la paz y la salud

Oh admirable San Juan de Sahagún, tú que con tu santa predicación y amor a la Eucaristía lograste extinguir el fuego del odio y sanar las plagas que destruían a tu pueblo.

Te pido que mires mis necesidades actuales y me concedas tu poderosa intercesión (menciona aquí con fe tu petición de salud o reconciliación).

Limpia mi hogar de discordias, protege a mi familia de enfermedades contagiosas y alcánzame la gracia de vivir siempre en la paz de Cristo. Amén."

Otros santos que se conmemoran este 12 de junio

La Iglesia recuerda también en esta fecha a un grupo de fieles que alcanzaron la gloria eterna mediante el martirio y el servicio abnegado a los desvalidos.

San Onofre de Egipto: Uno de los ermitaños más famosos del desierto, quien pasó décadas en la más estricta soledad, oración y penitencia absoluta.

Uno de los ermitaños más famosos del desierto, quien pasó décadas en la más estricta soledad, oración y penitencia absoluta. San León III, papa: Pontífice que gobernó la Iglesia en tiempos turbulentos y es históricamente recordado por coronar a Carlomagno como emperador de Occidente.

Aprovecha la energía de este día para sanar viejas heridas con las personas que te rodean. Inspírate en la valentía de San Juan de Sahagún, da el primer paso hacia el perdón y verás cómo la paz vuelve a reinar en tu vida.