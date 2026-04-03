¿Qué magnitud tuvo el sismo de la crucifixión? Datos curiosos del Viernes Santo

El Viernes Santo es, para millones de personas, el día más solemne del calendario cristiano. Sin embargo, más allá de lo religioso, los eventos narrados en los Evangelios han despertado durante siglos la curiosidad de científicos. De todos los fenómenos descritos, hay uno que destaca por su impacto físico como el sismo que sacudió la tierra en el momento en que Jesús murió.

¿Es posible medir un sismo ocurrido hace dos milenios? Gracias a la tecnología moderna y a la geocronología, hoy tenemos respuestas sorprendentes que unen la fe con la evidencia empírica.

¿Qué dice la Biblia sobre el terremoto que sucedió tras la crucifixión de Cristo?

El Evangelio de Mateo (27:51) es el más explícito al describir las consecuencias físicas de la crucifixión:

Y en aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron

Para los historiadores de la época, un terremoto no era solo un desastre natural, sino un "signo de los tiempos". No obstante, para los geólogos actuales, un evento capaz de partir rocas y ser percibido en Jerusalén deja huellas imborrables en la corteza terrestre.

Crucifixión de Cristo

La evidencia científica: ¿Qué dicen los sedimentos del Mar Muerto?

Un equipo de científicos, liderado por el geólogo Jefferson Williams de Supersonic Geophysical, junto con expertos del Centro Alemán de Investigación de Geociencias, realizó un estudio exhaustivo de las capas de sedimentos (llamadas "varves") en la orilla del Mar Muerto, ubicado a unos 21 kilómetros de Jerusalén.

Al analizar las secciones de suelo, los investigadores encontraron pruebas de que la región sufrió al menos dos terremotos importantes durante el siglo I:

Un sismo general ocurrido en el año 31 a.C. Un evento sísmico detectado entre los años 26 d.C. y 36 d.C.

Mar Muerto Freepik

Este segundo intervalo coincide perfectamente con el periodo en el que Poncio Pilato fue procurador de Judea y, por ende, con el marco histórico de la crucifixión de Jesús.

¿Cuál fue la magnitud del sismo tras la crucifixión?

Aunque es imposible colocar un sismógrafo en el pasado, los daños descritos en las estructuras de la época y las huellas en los sedimentos sugieren que el sismo de la crucifixión pudo haber tenido una magnitud de entre 5.5 y 6.3 en la escala de Richter. Un terremoto de esta potencia es suficiente para causar grietas profundas en el terreno, daños en edificios de piedra y, por supuesto, rasgar una pesada cortina como el velo del Templo.

Crucifixión de Cristo

La fecha exacta del sismo del Viernes Santo

Para precisar si este sismo ocurrió el día exacto de la muerte de Jesús, los investigadores cruzaron los datos geológicos con el calendario lunar judío.

La mayoría de los historiadores modernos y expertos en computación astronómica coinciden en que la fecha más probable de la crucifixión fue el viernes 3 de abril del año 33 d.C. El hecho de que los registros geológicos muestren actividad sísmica en esa década refuerza la veracidad histórica del relato de Mateo, sugiriendo que el terremoto fue un evento real y no una mera metáfora literaria.

Sismo Freepik

Otros datos curiosos y enigmas del Viernes Santo

Además del sismo, existen otros fenómenos que han generado debate entre la ciencia y la religión:

La oscuridad sobre la tierra

Los Evangelios mencionan que, desde el mediodía hasta las tres de la tarde, "toda la tierra quedó en tinieblas". ¿Fue un eclipse solar? La ciencia dice que no. La Pascua judía se celebra durante la luna llena, posición en la que es astronómicamente imposible que ocurra un eclipse de sol. Algunos investigadores sugieren que pudo tratarse de un "Jamsin", una tormenta de arena densa común en la región que puede oscurecer el cielo por completo.

El "Velo del Templo"

Se dice que el velo, una cortina de casi 20 metros de alto y el grosor de la palma de una mano, se rasgó. Ingenieros estructurales señalan que un sismo de magnitud 6.0 habría generado ondas de resonancia capaces de comprometer las vigas superiores del Templo de Herodes, provocando que el pesado tejido se desgarrara por su propio peso.

Tradiciones de Viernes Santo Canva

La Hematidrosis

Un dato curioso sobre el proceso previo (Jueves-Viernes Santo) es el sudor de sangre de Jesús en Getsemaní. Médicamente se conoce como hematidrosis, una condición clínica extremadamente rara que ocurre bajo niveles de estrés psicológico extremo, donde los vasos capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor.

¿Ciencia o Fe?

El estudio del sismo de la crucifixión nos demuestra que la brecha entre los relatos antiguos y la ciencia se está cerrando. Ya sea que se interprete como una intervención divina o como una coincidencia geológica asombrosa, la evidencia de que la tierra realmente tembló aquel viernes en Jerusalén es hoy más sólida que nunca.

Para el lector moderno, estos datos no restan valor al significado espiritual del día, sino que le añaden una capa de realismo histórico que nos permite visualizar con mayor claridad uno de los momentos más determinantes de la historia de la humanidad.

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