Desde su infancia, Eloy Pérez Aquino (Oaxaca, 1950) mostró una inclinación por las artes plásticas, posteriormente, en la Escuela de Bellas Artes, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), adquirió las habilidades para el trabajo académico y un poco después empezó a pintar bodegones, retratos, paisajes y murales decorativos.

Cuenta en su haber varias restauraciones artísticas en antiguos templos de Oaxaca. En 1980 conoció al maestro Rufino Tamayo en una exposición de jóvenes pintores entre los que estaban Rubén Leyva, Octavio Flores, Alfonso Pimentel, Raúl Armenta y Alfredo Mora.

La libertad pictórica de Pérez Aquino CORTESÍA MUPO

¡Pinten con libertad! Rompan las ataduras de lo tradicional y tengan el suficiente valor para desarrollar su propia creatividad!”, fue la recomendación de Tamayo, de ahí el nombre de la nueva exposición de Pérez Aquino, En busca de libertad, compuesta por 20 obras pictóricas, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo).

Entonces, el artista adoptó la recomendación como mantra de vida, participó en exposiciones colectivas. También presentó obras en la galería Terracota de Mérida, Yucatán, en Cholula, Puebla, y en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos, y en una exposición virtual realizada por la galería Arte al Paso en París, Francia.

La libertad pictórica de Pérez Aquino CORTESÍA MUPO

Además de practicar su oficio creativo, Eloy Pérez Aquino ha sido profesor de arte en las Casas de la Cultura de San Pablo

Huitzo, Ixtlán de Juárez y Ejutla de Crespo. Además, realizó obras de restauración en los templos de Miahuatlán, Xoxocotlán y en el templo de Nuestra Señora las Nieves de la capital oaxaqueña, entre otros.

En busca de libertad, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), Avenida Independencia 607. Centro Histórico, Oaxaca. hasta el 15 de noviembre.