Ediciones Era, una de las casas editoriales independientes más emblemáticas de México, anunció a través de un comunicado publicado en su sitio web y redes sociales que continuará con sus actividades.

Después de que se difundiera la noticia sobre un posible cierre definitivo tras 66 años de historia, la editorial aclaró que se mantendrá en pie; sin embargo, ejecutará modificaciones sustanciales en su esquema de trabajo para adaptarse a las condiciones actuales del sector.

Ediciones Era niega cierre Página web Ediciones Era

Reorganización operativa tras las transformaciones del mercado

La decisión de reducir su infraestructura surge ante los giros que ha tomado la comercialización del libro en los últimos años. La editorial explicó que los modelos tradicionales de producción y distribución se han vuelto insostenibles, lo que obligó a replantear la dinámica de trabajo para sanear finanzas y saldar compromisos comerciales sin detener la marcha del sello.

Lo que hoy anunciamos es que Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones. Durante los últimos años intentamos de múltiples maneras responder a los cambios que ha experimentado el mundo del libro, particularmente después de la pandemia, adaptándonos a nuevas dinámicas de mercado.”

Ediciones Era ¡se queda! Niega su cierre tras 66 años de historia. Instagram Ediciones Era

Un catálogo emblemático que mantendrá su circulación

Fundada en 1960 por Neus y Tomás Espresate, Vicente Rojo y José Azorín, Ediciones Era ha sido una pieza angular para el desarrollo de la literatura en español. La directiva enfatizó que la reducción operativa no significa la desaparición de sus obras, pues la prioridad central continuará siendo la presencia y difusión de su histórico fondo editorial en beneficio de los lectores.

Pocas casas editoriales en lengua española pueden mirar hacia atrás y encontrar un catálogo que haya contribuido a formar a varias generaciones de lectores y que, al mismo tiempo, haya acompañado a reconocidos escritores desde sus primeras publicaciones. Eso no lo detiene nada.”

Ediciones Era niega cierre Instagram Ediciones Era

Estrategia de permanencia y ventas especiales

Dentro de las medidas implementadas para esta etapa de transición, la editorial participará en diversos encuentros culturales y organizará ventas especiales en librerías del país. Entre sus actividades confirmadas destaca su presencia en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, espacio donde acercarán sus ejemplares al público.

Con este paso, la casa editora busca asegurar que la obra de sus autores siga al alcance de la sociedad, agradeciendo el acompañamiento de quienes han formado parte de su historia a lo largo de más de seis décadas.