¿Sin plan? Ideas para salir este 21 y 22 de febrero en CDMX

Si creías que después del 14 de febrero la Ciudad de México entraría en modo descanso, la cartelera cultural de este fin de semana demuestra lo contrario. Entre exposiciones monumentales, experiencias sensoriales, festivales gratuitos y paseos nocturnos, el 21 y 22 de febrero llegan cargados de opciones para disfrutar.

Papalotes gigantes en el Museo de Arte Popular

El color empieza a sentirse antes de la primavera con la tradicional exposición de papalotes del MAP, que este año rinde homenaje a la Biblioteca Central de la UNAM por su 70 aniversario. Las piezas, elaboradas en papel, tela y fibras naturales, alcanzan dimensiones sorprendentes —hasta seis metros de largo— y forman parte de un concurso nacional con premios económicos.

📍 Revillagigedo 11, Centro

📅 21 de febrero al 5 de abril

🕙 Mar–Dom, 10:00–18:00

🎟️ $60

Papalotes gigantes, libros y arte surrealista destacan en la agenda cultural. IG: fiestaenelcielotequis

Platería china en el Museo Nacional de Antropología

Las salas temporales del museo presentan Belleza eterna a lo largo del Río Amarillo, muestra con 134 piezas de platería fina del Museo de Shanxi. Peinetas, relicarios budistas y brazaletes decorados con dragones revelan técnicas y simbolismos del siglo XVII al XX, además de las rutas comerciales que conectaron culturas.

📅 Hasta el 8 de marzo

🕘 Mar–Dom, 9:00–18:00

🎟️ Incluida con boleto ($105 nacional; domingo libre)

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

La edición 47 de la FIL Minería convierte el histórico Palacio de Minería en una megalibrería por diez días. Sonora es el estado invitado, así que habrá presentaciones, actividades culturales y editoriales centradas en su historia. Además de venta de libros, se organizan conferencias y talleres.

📍 Tacuba 5, Centro Histórico

📅 20 de febrero al 1 de marzo

🕚 Lun–Vie 11:00–21:00 | Sáb–Dom 10:00–21:00

🎟️ $25 fin de semana

La FIL Minería y el MAP lideran la oferta cultural de febrero. Canva

Cena surrealista “Las Tres Brujas”

Inspirada en Leonora Carrington, Remedios Varo y Kati Horna, esta experiencia escénica mezcla teatro y cena de tres tiempos en un espacio íntimo de la colonia Juárez. Los platillos dialogan con textos y escenas que evocan la rebeldía creativa de estas artistas.

📍 Liverpool 21, Juárez

📅 21 de febrero

🕢 19:30–22:00

🎟️ $1,700

Videojuegos en vivo en Pixel Universe

Aquí los videojuegos salen de la pantalla. Misión Pixel se desarrolla en seis salas interactivas donde acumulas monedas virtuales para salvar al universo del Glitch. Después puedes canjearlas en arcade, crear Pixel Art o comer mientras juegas en consolas retro.

📍 Av. Patriotismo 615

📅 Hasta el 28 de febrero

⏳ 70 min la experiencia

🎟️ Desde $339

Electrónica en el Centro Nacional de las Artes

En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el Cenart presenta un festival que combina talleres, instalación escénica y concierto de deep house con lenguas originarias. El cierre está a cargo del productor oaxaqueño Miroslav Ü.

📍 Plaza de las Artes

📅 Domingo 22, 19:00

🎟️ Entrada libre

Desde deep house hasta tributos a Beatles, la música está presente en la ciudad. Canva

Tributo a George Harrison en el Centro Cultural Futurama

La jornada inicia con la proyección del histórico Concierto para Bangladesh (1971) y continúa con bandas en vivo interpretando repertorio beatle y solista.

📍 Otavalo 15, Lindavista

📅 22 de febrero desde 12:00

🎟️ Entrada libre

Mezcal Fest

La tercera edición de Los Mezcales del Norte reúne productores de Durango, Sonora, Chihuahua y Zacatecas en Casa León, donde puedes degustar mezcal y sotol mientras conversas con quienes los elaboran.

📍 Campeche 281, Condesa

📅 21 y 22 de febrero, 13:00–21:00

🎟️ $150 preventa | $200 en puerta

Mezcal, videojuegos y bici: hay planes para todos los moods. Canva

Pedalea la ciudad en el Paseo Nocturno

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México organiza el primer Paseo Nocturno del año: 22 km que atraviesan Chapultepec, el Ángel de la Independencia y el Centro Histórico. Se puede recorrer en bici, patines o caminando.

📅 Sábado 21, 19:00–23:00

🎟️ Gratis