Mikeas Sánchez utiliza la palabra como sanación y resistencia

Lo prodigioso no tiene sangre ni huesos…/ Mis abuelas fueron acorraladas,/ enjauladas,/ domesticadas./ Las llamaron brujas,/ evocadoras del mal;/ quisieron apagar su fuego…/ Pero abrir un cuerpo no basta,/ quemar los huesos no es suficiente./ El sortilegio no está en la carne,/ la magia está en la pureza del corazón”.

El poema Nos llamaron brujas abre Ä’kyajupä’ tza’ram/ Lutitas durmientes (UNAM), el libro más reciente de la escritora zoque Mikeas Sánchez (1980), que aborda la violencia contra las mujeres y la tierra a través de 34 textos, y se presenta hoy, a las 18:00 horas, en la 47 FIL del Palacio de Minería.

Escrito durante la última década, hurga en temas como violaciones, persecuciones, castigos, silencios, desapariciones y feminicidios, que “dialogan” con la violencia ejercida sobre la tierra, entendida como un cuerpo profanado y explotado.

El poemario aborda el dolor, heridas que no se olvidan. Todas tenemos esa carga de género. Pero también es un elogio a la memoria, a la cultura de nuestras ancestras, su religiosidad y su lengua”, comenta en entrevista.

La chiapaneca aclara que la lengua y la tradición oral atraviesan el poemario. “El zoque es poco conocido. Lo hablamos unas 80 mil personas, entre Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. El territorio zoque abarcaba estos estados. Pero se perdió”.

Hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, esta edición bilingüe busca reivindicar esta cultura indígena que considera al agradecimiento como algo vital. “Hablamos desde el corazón, conectando pensamiento y emoción para lograr empatía”.

ANZAR DANZA PRESENTA CALICHE

Bajo la dirección artística de Eva Luz Carrillo, la compañía Anzar Danza presenta la coreografía Caliche, una exploración que desborda los códigos convencionales del movimiento, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario con tres únicas funciones: el viernes 27 de febrero a las 20:00 horas, el sábado 28 a las 19:00 horas y el domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas.

-De la Redacción

cva*