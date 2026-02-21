Colocan a la lectura en el centro de la agenda; inauguran la 47 Fil de Minería

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos reportó que, al cierre de 2024, 27.3% de la población mexicana de 15 años y más, que representa poco más de 27 millones de personas, se encontraba en situación de rezago educativo.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, destacó lo anterior ayer antes de inaugurar la edición 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que exhibirá la oferta de más de 550 sellos, a través de 180 expositores, hasta el 1 de marzo.

Dentro de este grupo, alrededor de 4.1 millones de personas no sabían leer ni escribir, lo que hace evidente que la lectura está vinculada con las condiciones básicas de escolaridad”, agregó en el Salón de Actos del recinto ferial.

Este fenómeno no se distribuye de manera homogénea, pues existen brechas entre estados donde el alfabetismo y la falta de educación básica reproducen desigualdades. Estos datos evocan la irrenunciable misión formativa de la universidad y el papel trascendental que lugares como este desempeñan en la construcción de la vida social y cultural del país”, añadió.

Señaló que la lectura tiene una doble dimensión. “Es un bien cultural que requiere políticas públicas sólidas y es, en paralelo, una capacidad que incide en la movilidad social, la productividad y la calidad de la deliberación pública”.

Lomelí encabezó la ceremonia de apertura del encuentro, que tiene como invitado a Sonora, que traerá 80 presentaciones editoriales, junto con Diego Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), y la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada; además de Mercedes Alvarado, la nueva directora.

Echeverría ratificó que “el libro sigue siendo una herramienta insustituible de formación crítica y cohesión social; es un bien cultural estratégico”.

Por lo que propuso: “Renovemos el diálogo y fortalezcamos los puentes entre la autoridad, las instituciones públicas y la industria editorial mexicana. Es momento de abrir una nueva etapa de trabajo conjunto para construir una política pública integral, una etapa que sume en favor de México y coloque a la lectura en el centro de nuestra estrategia educativa y cultural”.

Por su parte, Brugada indicó que la Ciudad de México es “la urbe más lectora del país. Estamos trabajando una gran red de Libro Clubes y de bibliotecas comunitarias. Queremos hacer de los Pilares y las Utopías los mejores espacios para la promoción de la lectura. Y recuperar los largos viajes en transporte público, el Metro y ahora el Cablebús, como lugares donde se promueva la lectura”.

cva*