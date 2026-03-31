El Museo Soumaya de Plaza Carso recorre el Quattrocento en su XV aniversario

Para celebrar sus primeros 15 años de vida, el Museo Soumaya Plaza Carso presenta la exposición 15 obras del siglo XV, con piezas de la colección Antiguos Maestros Europeos, que perfila un recorrido por el arte del Quattrocento, periodo de transformaciones demográficas, políticas, filosóficas, culturales y artísticas de Occidente, con obras de Zanobi Strozzi, Lorenzo Costa, Domenico Gagini y una foja de las Crónicas de Nuremberg.

Así lo detalló a Excélsior Alfonso Miranda Márquez, director de este recinto, quien destacó que en tres lustros este museo ha recibido cerca de 24 millones de visitantes, quienes han recorrido sus 8 mil metros cuadrados de exposiciones y han posado la mirada en obras y objetos que atraviesan 30 centurias, sin dejar de celebrar la obra de artistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, entre otros, cuya permanencia en México es inquebrantable.

Miranda Márquez también adelantó algunas de las exposiciones en puerta. Por ejemplo, Colores de identidad, que girará en torno al futbol e incluirá la revisión de artistas mexicanos del siglo XX, así como obra como la serie Galas de México con referencias al Mundial de 1970, junto con los documentales de Demetrio Bilbatúa. Además, este recinto se sumará al festival de fotografía Fotoseptiembre con una relectura de archivos.

“a partir de los acervos de Roberto Montenegro y de Guillermo Tovar de Teresa para establecer un diálogo con el paisaje moderno”.

Y, en el marco de las fiestas de Día de Muertos, “tendremos una lectura a 20 años del fallecimiento de Juan Soriano (1920-2006), en la Casa Guillermo Tovar, donde se montará su ofrenda y se reestudiará su producción, a lo que se sumarán las celebraciones por el centenario luctuoso de artistas modernos como Claude Monet y Mary Cassatt, en Plaza Loreto, sus otras dos sedes.

Una pasión

En el marco de la celebración, que se cumplió el 29 de marzo, Alfonso Miranda destacó.

“Toda colección es la suma de las pasiones de los coleccionistas o de uno en particular, y eso conlleva inversión de tiempo, esfuerzo, flujos de valores económicos. Pero cuando se logra configurar, tiene que quedar establecido qué se va a hacer con ella y entender ese legado”, advirtió.

Y celebró que, en el caso de la Colección del Museo Soumaya, el ingeniero Carlos Slim Helú y su esposa –la señora Soumaya Domit Gemayel– identificaron la importancia de garantizar su integridad y su presencia en México.

“Una colección no sólo habla de los coleccionistas, porque a veces así se piensa, que son colecciones privadas, pero es una responsabilidad ética, moral e histórica con el país… y eso tiene que quedar jurídicamente respaldado para que no se trastoque la voluntad de una persona.

“Hoy vemos con dolor e indignación, que el planteamiento de una colección como la de Jaques y Natasha Gelman está mancillado y es una alerta para las y los coleccionistas de México, América Latina y el mundo en la responsabilidad de la conservación del patrimonio cultural tangible mueble, pero también el legado de ese patrimonio que habla de identidad, de herencias culturales y de memoria”.

Ante esto, Miranda aseguró que la Fundación Carlos Slim sostiene la visión de compartir el patrimonio histórico y artístico con nuestro país, “y podemos estar se seguros de que la ruta iniciada hace 33 años continuará, independientemente de sus coleccionistas, de los trabajadores y de los públicos. Necesitamos garantizar que esta estela de belleza continúe en México y se mantenga unida”.

Dos claves

Miranda destacó dos claves de la Colección del Museo Soumaya. Por un lado, que ya ha superado el número de 100 mujeres artistas.

“Y esa es una labor que nos interesa poner en diálogo en un mundo que necesita de feminismos, de responsabilidad y de aliadas y aliados para reivindicar esas voces que, en algún momento, fueron calladas”.

Finalmente, destacó algunas de las piezas más solicitadas de este acervo. “Se han solicitado piezas de Van Gogh, Camille Claudel y, recientemente, del archivo de Roberto Montenegro”.