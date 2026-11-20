El santoral católico recuerda a San Edmundo Rey hoy 20 de noviembre, una fecha que destaca el coraje de un soberano que defendió su fe hasta las últimas consecuencias. Ascendió al trono de los anglos del Este con apenas quince años y gobernó buscando la paz y la estabilidad de su pueblo.

De acuerdo con el Martirologio Romano y los registros históricos, su memoria se honra de manera oficial en esta jornada. La Iglesia reconoce en su testimonio un ejemplo de integridad frente a la persecución religiosa del siglo IX.

Qué santo se celebra hoy 20 de noviembre: San Edmundo Rey para pedir firmeza de carácter Canva

¿Qué santo se celebra hoy 20 de noviembre?

Hoy 20 de noviembre la Iglesia Católica conmemora principalmente a San Edmundo, rey de Anglia Oriental y mártir. Fue ejecutado en el año 869 tras negarse a renunciar al cristianismo ante los invasores vikingos.

Nacido en el seno de una familia real anglosajona cristiana, Edmundo asumió el liderazgo en una época marcada por la inestabilidad. Durante su reinado, se dedicó a fortalecer la vida espiritual de su territorio frente a las constantes incursiones extranjeras.

Cuando los ejércitos daneses liderados por Ivar el Deshuesado atacaron su reino, el monarca fue capturado. Los invasores le exigieron abandonar su religión y aceptar prácticas paganas a cambio de conservar la vida y el trono.

Ante su rotunda negativa, fue brutalmente azotado, atacado con flechas y finalmente decapitado. Su tumba en Bury St. Edmunds, Suffolk, se transformó rápidamente en uno de los centros de peregrinación más relevantes de la Inglaterra medieval.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Edmundo hoy 20 de noviembre?

Para solicitar la intercesión de San Edmundo hoy 20 de noviembre, los fieles suelen acudir a su ejemplo cuando enfrentan pruebas de lealtad o decisiones difíciles.

Se le invoca especialmente para pedir firmeza de carácter y protección espiritual. En la iconografía medieval suele representársele sosteniendo una lanza, símbolo tanto de su dignidad real como de su martirio. Quienes buscan su ayuda acostumbran dedicar un momento de silencio para encomendar sus preocupaciones familiares o laborales.

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Oración de San Edmundo Rey

Puedes realizar la siguiente plegaria tradicional para pedir su fortaleza ante las adversidades cotidianas:

Dios Todopoderoso, que llamaste a San Edmundo al trono real de Anglia Oriental y que por su martirio lo hiciste campeón de la Iglesia de Cristo, concédenos que, por su intercesión, permanezcamos firmes en nuestra fe, incluso frente a las pruebas más difíciles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

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¿Qué otros santos se celebran hoy 20 de noviembre?

Además de San Edmundo, el calendario litúrgico de hoy 20 de noviembre incluye a diversos mártires, obispos y fundadores que entregaron su vida al servicio religioso. Entre las conmemoraciones más destacadas de la jornada se encuentran:

San Félix de Valois: Presbítero del siglo XIII y cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad para la Redención de los Cautivos.

Presbítero del siglo XIII y cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad para la Redención de los Cautivos. San Bernwardo de Hildesheim: Obispo sajón del siglo XI que protegió a su comunidad, restauró la disciplina del clero e impulsó la vida monástica .

San Octavio, San Solútor y San Adventor: Mártires de Turín del siglo III que dieron testimonio de fe en el norte de Italia .

San Teonesto de Verceli: Mártir del siglo IV en cuya memoria San Eusebio mandó edificar una basílica en Liguria .

San Basilio de Antioquía: Mártir sirio del siglo III recordado por su constancia en medio de las persecuciones .

Beata María Fortunata Viti: Religiosa benedictina del siglo XX conocida por su humildad y vida de oración .

El ejemplo de San Edmundo invita a mantener la coherencia personal sin importar cuán complejo parezca el entorno. Al encomendar tus intenciones en esta jornada, preparas el espíritu para recibir con serenidad las conmemoraciones del calendario de mañana, cuando la Iglesia celebrará la Presentación de la Santísima Virgen María.