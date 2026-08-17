Proyectan la elaboración de un atlas de cenotes y cuevas inundadas en México

La Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) suscribió un convenio de colaboración con el Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo AC (Cindaq) para impulsar la cooperación en torno a la conservación de los bienes culturales asociados a sitios arqueológicos anegados.

Con ello, detalló Roberto Junco Sánchez, titular de la SAS, “se formaliza una relación construida a lo largo de más de dos décadas de confianza, trabajo de campo compartido y colaboración científica” que en el futuro facilitará la realización del Atlas Arqueológico Subacuático de Cenotes, Cuevas Inundadas y Semiinundadas y Otros Cuerpos de Agua Continentales de México, dirigido por la arqueóloga Helena Barba-Meinecke.

El INAH anunció que continuará con la catalogación del patrimonio sumergido a nivel nacional. Cortesía INAH

Registro de hallazgos y el Atlas Arqueológico Subacuático

Este programa, de acuerdo con varias fuentes, pretende localizar, registrar, investigar, proteger, conservar y difundir la evidencia material identificada en formaciones subacuáticas continentales en todo el territorio nacional.

De momento, han registrado 100 sitios en 103 contextos arqueológicos (53 en cenotes y 50 en cuevas inundadas o semiinundadas), de los cuales 22 cuentan con evidencia significativa.

Actividades y presentaciones en la FILAH

Por otro lado, el INAH anunció que, aunque las salas del Museo Nacional de Antropología (MNA) no abrirán el día de hoy, sí habrá acceso al patio de dicho recinto, donde se llevan a cabo las actividades de la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

Aunque las salas del Museo Nacional de Antropología (MNA) no abrirán el día de hoy, sí habrá acceso al patio de dicho recinto, donde se llevan a cabo las actividades de la 37 FILAH. Cortesia INAH

La jornada de hoy iniciará a las 9:00 horas, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con la inauguración del IX Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural, en el cual se dictarán seis conferencias sobre la relación entre la preservación de la riqueza patrimonial, los pueblos originarios y los procesos de apropiación social de los bienes culturales.

A las 10:00 horas se realizará la presentación del libro Barriga llena, corazón viajero, de Gerardo Novo.

Aunque las salas del Museo Nacional de Antropología (MNA) no abrirán el día de hoy, sí habrá acceso al patio de dicho recinto, donde se llevan a cabo las actividades de la 37 FILAH. Cortesía INAH

Le seguirá, a las 13:00 horas, la presentación del libro Prensa en la historia: mujeres y Estado, de Olivia Solís Hernández, María Elizabeth Jaime Espinoza. En ese mismo horario abordarán el lanzamiento del volumen Retratos de ultramar, de Alejandro Pinet.

Y a las 14:00 horas, tocará el turno al libro Creatividades locales: promover y proteger la diversidad cultural en el ámbito municipal, de Carlos J. Villaseñor Anaya.

Por último, el INAH anunció que, a las 15:00 horas, el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún será sede del conversatorio Economía, creatividad y género en el Centro de las Artes Indígenas del Pueblo Totonaca.