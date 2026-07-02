El juego de pelota olmeca llega al Metro: Exhiben réplicas en el Zócalo

Fue inaugurada la exposición Nace una pelota en la estación Zócalo-Tenochtitlan de la CDMX, que incluye reproducciones artesanales de las 14 pelotas de hule más antiguas de Mesoamérica, recuperadas entre 1988 y 1996, en el sitio arqueológico de El Manatí, como parte de una ofrenda asociada a la cultura olmeca.

Las réplicas de las pelotas fueron realizadas por el artesano Enrique López, bajo la técnica de enrollado, proceso tecnológico que se infiere pudo usarse antiguamente en Mesoamérica, aunque éstas fueron elaboradas en Castilla elástica, árbol nativo de las selvas tropicales veracruzanas, y las piezas oscilan entre los ocho y 33 centímetros de diámetro.

Metro Zócalo-Tenochtitlan recibe la exposición 'Nace una pelota' sobre el juego prehispánico Cortesía INAH

La curaduría, realizada por Laura González, busca divulgar la riqueza de dicho hallazgo, considerado el más antiguo de su tipo en el continente, así como abordar la relación de los objetos expuestos con el antiguo ritual del juego de pelota, cuyas piezas originales datan de los años 1700 a 1500 a.C.

“(La cultura material de los pueblos) sigue vigente y nos une, sin importar el idioma o el contexto socioeconómico, político o cultural al que pertenezcamos”, detalló la curadora.

Metro Zócalo-Tenochtitlan recibe la exposición 'Nace una pelota' sobre el juego prehispánico Cortesía INAH

El montaje se divide en siete núcleos: Territorio sagrado: El Manatí, Tecnologías de hule, saberes antiguos, La fragilidad del hule, Pelotas que habitaron el pantano, El desafío de conservar el hule, Réplicas que resguardan la memoria y La pelota y el juego de pelota; y cuenta con una línea del tiempo y dedica un espacio al artífice, originario de Soconusco, Veracruz, quien, hasta hoy, continúa con la elaboración de pelotas.

Por su parte, el INAH detalló que, en dicha estación del metro, egresados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, realizaron labores de restauración y limpieza profunda en las maquetas históricas.