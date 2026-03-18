Presidenta develará estatuas de Margarita Maza Parada

Con motivo de los 200 años del natalicio de Margarita Maza Parada (1826-1871), la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará el próximo 21 de marzo una sala dedicada a albergar documentos, cartas y objetos históricos relacionados con la ilustre oaxaqueña, en el edifico de la Biblioteca Pública Central (BPC), en la capital de Oaxaca.

Sheinbaum Pardo también develará dos esculturas de la prócer, elaboradas por el michoacano José Arcadio Marín y la méxicoestadunidense Dafne Quiñones; una, en la plazuela del Barrio de la Merced, a un costado de Calzada de la República, y la otra, en el municipio de San Pablo Guelatao, en la Sierra Juárez.

La instalación de la sala al interior de la BPC Margarita Maza, ubicada en el andador Macedonio Alcalá, tiene como propósito reconocer, visibilizar y reivindicar su figura como mujer, filántropa, promotora de la educación y figura política de su tiempo”, comenta a Excélsior, Tanairí Cortés Loyola, jefa del Departamento de Bibliotecas Pública, de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

“Más allá de la narrativa que históricamente la redujo a su vínculo con el presidente Benito Juárez, Margarita asumió riesgos políticos: defendió públicamente la causa liberal y sostuvo la cohesión familiar en circunstancias extremas”, agrega.

En medio de los últimos detalles antes de la inauguración de la Sala Museológica, un equipo de colaboradores alista el espacio donde se exhibirá una máquina de coser, una silla, la correspondencia entre Maza y Juárez, y otras piezas de relevancia del legado que el gobierno federal cedió en comodato al gobierno del Estado de Oaxaca.

Durante la visita presidencial para la celebración del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en Guelatao, su lugar de nacimiento, se develará una escultura de Margarita Maza en la comunidad zapoteca.

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