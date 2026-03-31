Los pintores y restauradores Fabiola Petrikowski y José Velázquez presentan en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) su exposición dual de pintura Padre, del 1 al 30 de abril.

Esta muestra de arte sacro consta de diez obras en diferentes técnicas y se inscribe dentro de la tradición devocional, al aprovechar no sólo la creación personal sino la intervención sobre piezas elaboradas por artistas del pasado.

Una tradición visual desde los orígenes del cristianismo

El arte basado en las imágenes de Cristo, la Virgen María y los ángeles que asisten a los seres humanos, surge desde los primeros tiempos del cristianismo hasta ahora.

El texto de sala resalta que si bien las escrituras que dan origen al cristianismo prohíben a los creyentes la “adoración de imágenes”, la fusión del culto cristiano con los usos de sociedades latinizadas permitió a los feligreses de la cristiandad realizar y colocar pinturas y esculturas en los templos.

Presentan muestra de arte sacro en el Museo de los Pintores Oaxaqueños canva

Jorge Pech Casanova, director del Mupo destacó que:

A partir de la edad media la pintura sacra ocupa un lugar destacado tanto en el culto católico como en otras variantes del cristianismo, como la iglesia ortodoxa, entre otras

Durante el Renacimiento, la representación de Jesucristo y la Virgen María, así como la de los diferentes ángeles y santos patronos, alcanza un esplendor incomparable, que los artistas posteriores tratarán de imitar.

En la actualidad la pintura y la escultura religiosas son manifestaciones que gozan de amplia aceptación. La exposición Padre, en el Mupo, Avenida Independencia 607, Oaxaca.

POR PATRICIA BRISEÑO

Corresponsal

expresiones@gimm.com.mx