Horizonte de la microópera actual se presenta en el CabareTito Fusión

Luego de recibir una golpiza en una protesta, una mujer queda al borde de la muerte, lo cual le provoca una visión que la lleva a confrontar a una deidad femenina, que acepta el dolor y le anuncia una oleada de violencia global y apocalíptica antes de alcanzar la esperanza.

Sobre esa idea fue realizada la microópera La profetisa con música y texto de Diego Román, que será una de las cuatro piezas que hoy serán interpretadas al piano en el CabareTito Fusión de la Ciudad de México, como resultado del Diplomado de Ópera Mexicana, que coordina la investigadora Enid Negrete, “para mostrar un amplio horizonte y una vista panorámica de la composición moderna”, explicó a Excélsior.

También se presentará Si, mi sol, de la compositora Lizi Piani, ideada como una trama cómica en la que los personajes hablan de la infidelidad en pareja. Otra pieza será Reina sin corona, de Sol Silvina, joven de 19 años que cuenta la historia de las mujeres que deben criar solas a sus hijos; y cerrará con Chaáj Sáasil (Gota de luz), de Sandra Noj, microópera con partes cantadas en maya e instrumentos originarios, pensada como una fantasía que habla sobre el problema de la selva y su devastación.

Previamente, se interpretaron en este mismo espacio, las microóperas La boda, con texto y música de Carlo Constantini; Diálogos fantásticos, con música de Germán Pérez Tort y texto de Sergio Magaña; y Narcisa, con libreto y música de Josédmundo Hernández, para completar las siete microóperas realizadas como parte del Diplomado de Ópera Mexicana.

Se trata de una idea original del director de escena, Tito Vasconcelos. Lo que nosotros queríamos es que el diplomado tuviera una parte de creación de ópera”, detalló Negrete.

A partir de esto elaboraron este programa en el que los compositores inscritos recibieron asesorías en composición de Diana Syrse, en dramaturgia de Tito Vasconcelos, de producción con Enid Negrete y de composición para la voz con la soprano Lourdes Ambriz.

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