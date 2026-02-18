¿Murió Elena Poniatowska? La escritora lanza contundente mensaje

La madrugada de este martes, las redes sociales se inundaron de mensajes que daban por hecho el fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas de la literatura mexicana: Elena Poniatowska. En cuestión de minutos, la versión se propagó en X, Facebook e Instagram, acompañada de mensajes de despedida.

Ni familiares, ni su equipo cercano, ni instituciones culturales habían emitido comunicado alguno. A pesar de ello, el rumor tomó fuerza con la velocidad característica de las fake news, especialmente cuando involucran a personalidades de alto perfil.

Fundación Elena Poniatowska Amor A.C desmiente el rumor

Ante la creciente confusión, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. intervino para frenar la desinformación. En un comunicado claro, la institución aseguró que la autora “está perfectamente bien y goza de buena salud”.

La aclaración resultó crucial para contener la ola de publicaciones que ya circulaban como si se tratara de un hecho confirmado. En cuestión de horas, la narrativa cambió de la despedida al alivio.

ELENA PONIATOWSKA Eduardo Jiménez Fernández

La presidente Claudia Sheinbaum también negó la muerte de Elena Poniatowska

El tema escaló al ámbito político. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la supuesta muerte de la escritora.

La respuesta fue breve pero firme: “No es cierto, no asusten”.

Con ello, el Gobierno federal reforzó el desmentido y llamó a no difundir versiones no verificadas. El episodio dejó en evidencia cómo un rumor puede alcanzar incluso la agenda presidencial en cuestión de horas.

Elena Poniatowska Eduardo Jiménez Fernández

El origen del rumor

El rastreo digital apunta a que la versión surgió desde una cuenta que aparentaba pertenecer a una editorial. La publicación fue replicada sin verificación por otros usuarios, detonando una cadena de mensajes que dieron por cierta la información.

En el caso de Elena Poniatowska, su edad fue utilizada como argumento implícito para dar credibilidad al rumor, lo que aceleró su propagación.

Elena Poniatowska Eduardo Jiménez Fernández

El contundente mensaje de Elena Poniatowska en redes sociales

Horas después, la propia escritora decidió pronunciarse. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral:

Aunque tenga 93 años y sea una mujer mayor, estoy muy bien y no me he muerto.

La frase, directa y sin rodeos, no solo desmintió el rumor, sino que reflejó el carácter firme y lúcido que ha distinguido a la autora a lo largo de su trayectoria.

¿Quién es Elena Poniatowska?

Nacida en 1932, Elena Poniatowska es una de las voces más influyentes de la literatura y el periodismo en México. Su obra ha abordado temas sociales, políticos y culturales con una mirada crítica.

Entre sus libros más emblemáticos se encuentra La noche de Tlatelolco, crónica fundamental sobre el movimiento estudiantil de 1968, así como novelas y testimonios que han marcado generaciones.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Cervantes, considerado el máximo galardón de las letras en lengua española. Su estilo combina investigación periodística, narrativa literaria y compromiso social, consolidándola como referente indispensable del panorama cultural mexicano.

