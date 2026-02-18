Muere Roger Von Gunten, artista plástico mexicano, a los 92 años

Roger von Gunten, artista plástico, referente de la Generación de la Ruptura y uno de los pintores que transformó el lenguaje visual del país en la segunda mitad del siglo XX, falleció a los 92 años, según informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

De acuerdo con el comunicado del Inbal en redes sociales, el artista falleció en su hogar en Tepoztlán, Morelos, una localidad que adoptó como su refugio creativo y vital, y donde pasó sus últimos momentos acompañado por sus seres queridos.

De Zúrich a la vanguardia mexicana

La trayectoria de von Gunten es la historia de una asimilación cultural profunda. Nacido en Zúrich, Suiza, en 1933, el pintor llegó a México en 1957, un año clave en el que el ambiente artístico nacional comenzaba a experimentar una transformación radical.

Su llegada coincidió con el agotamiento del discurso de la Escuela Mexicana de Pintura y el surgimiento de nuevas inquietudes estéticas. Von Gunten no tardó en integrarse al tejido cultural del país, proceso que culminó legalmente en 1980, cuando obtuvo la nacionalidad mexicana.

Su obra se caracterizó por una búsqueda incesante de un lenguaje propio, alejado de los nacionalismos y enfocado en una figuración abstracta llena de mitología personal, botánica y erotismo.

Un pilar de la Generación de la Ruptura

Roger von Gunten es recordado históricamente como un miembro activo de la llamada Generación de la Ruptura. Este grupo de artistas, entre los que figuraron nombres como Vicente Rojo, Manuel Felguérez y Lilia Carrillo, desafió los cánones establecidos por el muralismo para abrir las puertas a las vanguardias internacionales y al arte abstracto.

Dentro de este movimiento, la propuesta de von Gunten destacó por su uso vibrante del color y una atmósfera que la crítica a menudo ha calificado de "festiva" y "musical".

A diferencia de la abstracción geométrica de algunos de sus contemporáneos, él mantuvo una conexión con la figura, creando universos donde la naturaleza y lo humano se entrelazan sin jerarquías.

¿Dónde ver las obras de Roger von Gunter?

Legado institucional y escénico

La influencia de su trabajo no se limitó al lienzo. El INBAL ha destacado la importancia de su producción en la formación de diversas generaciones de artistas visuales en México. Su huella permanece resguardada en los acervos más importantes del país.

Piezas fundamentales de su trayectoria forman parte de las colecciones de:

El Museo de Arte Moderno (MAM).

El Museo Nacional de la Estampa (Munae).

Además de su labor pictórica y gráfica, von Gunten expandió su creatividad hacia las artes escénicas. Su trabajo como escenógrafo para teatro y ópera le permitió explorar la tridimensionalidad y el espacio, ampliando su presencia en el ámbito artístico nacional más allá de las galerías y museos.

El último adiós en Morelos

Tepoztlán, el lugar de su fallecimiento, fue más que una residencia; fue un entorno que dialogó constantemente con su obra tardía, marcada por la luz y la vegetación.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura expresó sus condolencias, dirigiendo un mensaje de solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad artística que hoy despide a uno de sus maestros.

Hasta el momento, no se han anunciado los detalles sobre los homenajes póstumos o ceremonias fúnebres que se llevarán a cabo para honrar su memoria y su vasta contribución a la cultura de México.

