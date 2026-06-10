Preocupa Bodega Nacional de Arte por nuevas goteras tras fuertes lluvias

Trabajadores de la Bodega Nacional de Arte, que aún no ha sido inaugurada oficialmente, informaron a Excélsior que existe preocupación por las instalaciones del recinto ubicado en la cuarta sección de Chapultepec, debido a que esta semana padeció nuevas filtraciones de agua, a causa de las intensas lluvias.

Esto, a pesar de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, ya inició el traslado de obra artística a dicho recinto. Incluso, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, aseguró hace unos días que la Bodega ya está totalmente terminada, por lo que sólo estaba a la espera de definir la fecha para su apertura.

En octubre de 2025, trabajadores del INBAL reportaron a este diario la existencia de goteras, como consecuencia de las intensas lluvias de aquel momento, las cuales supuestamente habrían sido atendidas.

Ayer, los trabajadores del recinto, quienes pidieron reservar su identidad, compartieron con Excélsior dos videos en los que se aprecian filtraciones en las nuevas instalaciones, por lo que manifestaron su preocupación por la integridad de una estructura tan importante, que resguardará miles de obras de arte provenientes de toda la Red de Museos del INBAL.

El pasado 25 de mayo, Claudia Curiel, durante la presentación del programa artístico que la SC difundió como parte de las actividades por el Mundial 2026, aseguró que la Bodega ya estaba lista para su inauguración.

“De la Bodega, pues ya está lista, se están haciendo nada más algunos ajustes, recorridos, pero se empezará a mover la obra ya muy pronto”, y aseguró que en pocos días se empezaría a trasladar al personal de Cencropam a la nueva sede, junto con las 27 mil piezas que resguarda y cerca de 69 mil piezas de los acervos del INBAL”

bgpa