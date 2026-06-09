Detectan filtraciones de agua en techos del Metro CDMX, Línea 2

Debido a las fuertes lluvias registradas el 7 y lunes 8 de junio, en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, que reabrió recientemente, se observaron goteras y filtraciones de agua. Las filtraciones de agua pueden verse caer por entre las lámparas, techos y plafones recién habilitados.

Filtraciones de agua de lluvia

Pero no es la única, también las estaciones Xola y Villa de Cortés sufrieron filtraciones, señaló Nacho Lozano en Imagen Noticias de la Noche. Añadió que en Villa de Cortés los pasajeros tuvieron que esquivar los escurrimientos de agua incluso en escaleras.

Filtraciones de agua de lluvia

Siguen cerradas cuatro estaciones de la Línea 2, estas son Zócalo, Chabacano, Portales y Nativitas. En esas estaciones ningún usuario del Metro puede subir ni bajar.

Filtraciones de agua de lluvia

Jardín flotante Tlallipan

Cae carpa por lluvia Especial

Las estaciones del Metro mencionadas no fueron las únicas, la recién inaugurada obra llamada Jardín Flotante Tlallipan, sobre Calzada de Tlalpan también sufrió por las lluvias. En las imágenes se observa una carpa que se vino abajo, trabajadores tuvieron que sacar el agua a escobazos y con cubetas.