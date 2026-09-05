Poesía zapoteca en redes sociales: lanzan las cápsulas culturales 'Diidxaguie' desde Juchitán

Diidxaguie´ (palabra florida, en zapoteco) es una serie de cápsulas dedicadas a la difusión de la poesía en las redes sociales de la Casa de la Cultura de Juchitán (CCJ), en el Istmo de Tehuantepec, donde las y los creadores comparten poemas de su propia autoría, presentados como un momento de pausa y reflexión, educación y concientización a través de la palabra.

Michel Pineda, director del espacio cultural explicó que la iniciativa tiene el objetivo de difundir la prolífica obra de los poetas zapotecos, en cápsulas realizadas por el fotógrafo Francisco Ramos, en distintas áreas de la Casa de la Cultura de Juchitán.

Poesía zapoteca en redes sociales Fotos: Cortesía Casa de la Cultura de Juchitán

“El poeta lee su poesía, algunas veces inédita o de alguno de sus libros”, dijo.

Una pausa de poesía frente a la inmediatez digital y la violencia

“Contra todo este mar de violencia que existe en el país y en el mundo, la idea es que la poesía la puedas ver en redes sociales, es una alternativa más allá de la inmediatez de los 30 segundos de TikTok; que la poesía te atrape, en cualquier momento del día, en donde quiera que te encuentres”, explicó.

Poesía zapoteca en redes sociales Fotos: Cortesía Casa de la Cultura de Juchitán

Más de 20 voces del Istmo y el salto de las redes a los talleres comunitarios

A la fecha, más de 20 poetas del Istmo de Tehuantepec se sumaron a este proyecto autogestivo. Ahora se convocó a diferentes autores de todo el país con el mismo propósito: “aprovechar la tecnología, para acercar la poesía a más personas”.

Poesía zapoteca en redes sociales Fotos: Cortesía Casa de la Cultura de Juchitán

Los escritores Audelia Pastrana Vera, Irma Pineda, Jesús Rito, Aurora Cobon y Sonia Prudente, son algunas de las voces que acompañaron a Diidxaguie, cada martes se publican las cápsulas en las redes de la CCJ, Lidxi Guendabiaani.

El objetivo de esta iniciativa es que la gente se enganche con la poesía, y las audiencias locales visiten la Casa se inscriban en los talleres o acudan a la lectura de poesía, con sus propios creadores. “Esa es la importancia de salir de la red y llegar a la realidad”, concluyó.