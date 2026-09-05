Manu Nava "El guardián de las letras" convoca a salvar la lectura infantil en Xalapa

El artista visual y promotor de lectura Manu Nava convocó este fin de semana a una sala de lectura infantil gratuita y a dos mesas ciudadanas para discutir los problemas que enfrenta el sector cultural en Xalapa, en un contexto donde la pérdida de atención, el avance de las pantallas y la brecha en habilidades lectoras vuelven urgente fomentar la lectura desde la infancia.

La sala de lectura infantil, activa desde hace cinco años, forma parte de una iniciativa que busca acercar libros y experiencias lectoras a niñas y niños, en una ciudad que históricamente ha presumido una amplísima vida cultural pero donde la infancia es, según Nava, “la más golpeada por esta era digital”.

El gestor cultural, también conocido como El guardián de las letras, explicó que el proyecto opera de manera ciudadana y gratuita, con el objetivo de fortalecer los hábitos lectores y recuperar diferentes espacios comunitarios para la formación cultural.

Mesas de diálogo Coincidencias y Diferencias: El debate sobre el sector cultural

Además, Manu Nava anunció la realización de dos mesas de diálogo abiertas a la ciudadanía, denominadas Coincidencias y Diferencias, donde se discutirán diversos temas que han generado preocupación entre los artistas y gestores culturales, como es el caso de los presupuestos, las obligaciones fiscales, las condiciones laborales y el ejercicio de los derechos culturales.

Manu Nava "El guardián de las letras" Lourdes López / Corresponsal

Señaló que estas mesas buscan que la población participe en la construcción de políticas públicas desde el territorio y que los asuntos del sector cultural sean de dominio público en una ciudad que, dijo, “por antonomasia es cultural”.

Horarios y sede en el parque Benito Juárez para familias y creadores

Nava llamó a madres y padres de familia a llevar a sus hijos a estos encuentros y participar como familias en las actividades, al afirmar que la lectura sigue siendo una herramienta de protección y desarrollo comunitario frente a los efectos de la hiperestimulación digital.

Las actividades se realizarán hoy y el domingo 6 de septiembre, de 12:00 a 18:00 horas, en el parque Benito Juárez, de Xalapa.