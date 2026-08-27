OAXACA, Oax.- Leer a Federico García Lorca, Eduardo Galeano, Carlos Pellicer, Ernesto Cardenal o a Bertolt Brecht entre otras grandes voces de la poesía universal, también es posible en diidxazá. Así lo demuestra Diidxadó’ Guendaranazhii Bibi’ xhi’ Diidxazá (Poemas de amor traducidos al zapoteco), del escritor juchiteco Víctor Terán (1958).

En un encuentro que convirtió la literatura en una fiesta de palabras, identidad y memoria, la Biblioteca Andrés Henestrosa, en la ciudad capital, fue escenario de la presentación de la más reciente publicación del poeta binnizá.

Víctor Terán presenta libro de poemas traducidos al zapoteco en Oaxaca Fotos: Cortesía Víctor Beltrán

El origen del libro y el impulso a la educación intercultural

Terán contó que desde hace años traduce al zapoteco los poemas que encuentra en sus lecturas y que, al revisar sus archivos, descubrió que muchos textos hablaban de amor; así nació la idea de reunirlos en un libro, que cobró vida con el auspicio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Trayectoria de Víctor Terán y la traducción poética en Oaxaca

El autor ha publicado 13 libros, 11 de poesía y dos de cuentos, destacan tres antologías poéticas publicadas en Inglaterra y Estados Unidos. Su más reciente poemario es Bacuzaguí – Luciérnagas, publicado por FR-Ediciones en 2025.

Víctor Terán presenta libro de poemas traducidos al zapoteco en Oaxaca Fotos: Cortesía Víctor Beltrán

Ésta es su segunda antología de traducciones, la primera fue 40 Binnihuezá’ diidxa’ Guxana Guidxilayú- 40 Poetas del Mundo Traducidos al Zapoteco, publicado por El Zanate en 2018. Ha ofrecido recitales poéticos en México y en el extranjero.

Con esta labor editorial se contribuye a fomentar una educación intercultural en donde niños y jóvenes puedan reconocerse en sus raíces y valorar sus lenguas.