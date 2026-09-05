Amar después de los 50: una apuesta contra el miedo y las certezas

El amor adulto —con los riesgos que implica enamorarte después de los 50 años— en su forma más intensa y contradictoria, ese que no llega para salvar, sino para revelar. Es lo que retrata Honrar nuestro amor, la primera novela de Francisco Ortiz Pardo.

La historia narra la relación entre una mujer, “para quien amar no era una aventura romántica, sino una insubordinación contra décadas de control y deber”, y un hombre vulnerable que teme al abandono y a “amar demasiado”.

El periodista explica en entrevista que le interesó hurgar en la fragilidad masculina, porque es un tema que “rara vez se mira de frente”; y definió su ópera prima como “un thriller psicológico, político e intimista” que explora la autoficción y la capacidad del poder de afectar la intimidad.

“El suspenso en esta trama es la angustia y adentrarse en patrones de conducta poco explorados, poco manifiestos; sobre todo por el tema de que los hombres no suelen hablar de sus emociones de pareja y mucho menos cuando se trata de la fragilidad masculina”, afirma el autor.

“No se quiere ver de frente la fragilidad emocional del hombre y esto es parte del problema en una sociedad patriarcal. Es esencial que él reconozca sus fragilidades, que no aparezca como el fuerte, el que siempre se sobrepone a todo; y así se evita el rol distorsionado en conductas de machismo y violencia”, considera.

"Honrar nuestro amor" la primera novela de Francisco Ortiz Pardo es un thriller psicológico, político e intimista. Foto: Virginia Bautista.

El sociólogo de formación comenta que

el hombre suele imponer mucha racionalidad en la relación. Cuando uno se vuelca a amar sin consideraciones, cuando no hay filtros, sientes que no estás protegido y la sensación es de miedo e incertidumbre”.

En cuanto al amor adulto agrega que “uno crece escuchando que, después de llevarte 40 garrotazos amorosos en la vida, ya estás blindado; pero esto se desmiente cuando te quitas las protecciones.

En esta novela Francisco Ortiz Pardo aborda las nuevas masculinidades. Foto: Daniel Betanzos.

“Me gusta la idea de darse chance de volver a ser un adolescente. Aunque hayas vivido bien los amores de la adolescencia, creo que te puedes dar la oportunidad de enamorarte después de los 50 años, claro, con riesgos enormes”, aclara.

Por otro lado, señala, está la protagonista Araida Corvero, que no sabe qué hacer con la fragilidad masculina. “Es una mujer que se presenta como fuerte; pero con patrones muy aprendidos, con roles impuestos en la vida, muy afecta al psicoanálisis.

Una de las pautas importantes para romper la cultura patriarcal sería que la mujer esté lista para aceptar esa fragilidad masculina sin descolocarse”, indica.

El director de la publicación digital Libre en el Sur refleja en su novela el poder, pero no sólo político o económico. “La gran pregunta es cómo solucionas éstos sin resolver otros poderes, como el de la familia y su invasión de los afectos. Trazo la idea de familias herederas de la izquierda europea, que contradictoriamente buscan un estatus de élite; se aborda un tema de linaje”.

Quien pronto publicará un poemario, desea seguir escribiendo novelas sobre temas prohibidos, “como el del celibato de los curas y las monjas, la condición del ser humano como ser solo y las dependencias”.