Los acordes de un violín y la resonancia de las trompetas dan vida al huapango en Así suena México, un concierto que busca entrelazar la elegante armonía de la orquesta con la fuerza vital del mariachi.

Esta gala se llevará a cabo el próximo domingo 13 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la Ciudad de México.

El montaje reunirá a más de 90 artistas en escena, donde destaca el Mariachi Caballeros de México junto a reconocidos músicos de las principales agrupaciones orquestales del país.

"Así suena México": La fuerza del mariachi se encuentra con la elegancia de la orquesta Fotos de la orquesta, cortesía Georgina Muñoz, Seven Waves

Al respecto, Antonio Hernández, productor en Seven Waves, señala:

Así suena México le hace un homenaje a este maravilloso país que nos ha dado tanto en las artes. Produjimos un espectáculo que la gente no olvide, con el mismo amor con el que planeamos todo y siempre con la mayor calidad posible”.

La materialización de este proyecto audiovisual requirió cuatro meses de trabajo, con la intención de enaltecer la música regional mexicana, buscando reivindicar la autenticidad y la diversidad de las raíces culturales de México a través de sus más icónicas sonoridades.

“Así suena México”: Tributo sinfónico que hace honor a nuestras raíces musicales Cortesía Georgina Muñoz

Así, a lo largo de 90 minutos de espectáculo, los asistentes disfrutarán de un repertorio con piezas como Aires del Mayab, Huapango Torero, La malagueña y el clásico Cielito lindo.

Aun así, estructurar el programa representó un importante desafío creativo.

Fue un reto complejo porque teníamos 60 temas y tuvimos que reducir a 16 intervenciones. Queríamos que todo lo que se hiciera fuera impresionante, así que llevamos lo más popular y representativo, además de temas sinfónicos emblemáticos”, detalla el productor.

A esta propuesta se suman los arreglos de Ricardo Arana e Irving Velázquez para rendir tributo a dos figuras de la canción popular: Juan Gabriel y José José. Ambos popurrís correrán a cargo de Kenya Fuentes, quien interpretará los temas de el Príncipe de la Canción en sus tonalidades originales.