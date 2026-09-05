En la riqueza espiritual del santoral, la memoria de Santa Teresa de Calcuta se yergue como un refugio de fe inquebrantable para quienes atraviesan la soledad o el desamparo. Fundadora de las Misioneras de la Caridad y canonizada tras una vida entregada a los marginados, la santa de las periferias nos recuerda que el verdadero auxilio divino se manifiesta en los pequeños gestos de amor cotidiano.

Conforme a la documentación oficial, la fiesta litúrgica de esta apóstol de los descartados quedó fijada tras su tránsito a la eternidad en 1997. Las reseñas papales destacan cómo su figura trascendió fronteras para convertirse en un icono universal de compasión.

Qué santo se celebra hoy 5 de septiembre: Madre Teresa de Calcuta, patrona de los desamparados Canva

Qué santo se celebra hoy 05 de septiembre en la fe católica

El santoral litúrgico conmociona al mundo cristiano reconociendo a Santa Teresa de Calcuta, gigante de la caridad moderna, patrona de las Misioneras de la Caridad y abogada incondicional de los enfermos, moribundos y marginados de la sociedad.

Nacida como Agnes Gonxha Bojaxhiu en Skopje, sintió desde muy joven el llamado a consagrar su vida al servicio de Dios. Tras ingresar a las Hermanas de Loreto, viajó a la India, donde experimentó lo que definió como "la llamada dentro de la llamada": la misión urgente de volcarse por entero a los más pobres entre los pobres en las barriadas de Calcuta.

A lo largo de décadas, la diminuta religiosa albanesa demostró que la santidad no radica en obras deslumbrantes, sino en realizar pequeñas cosas con un amor extraordinario. Su testimonio le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el respeto de la humanidad entera.

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Vida y milagros de Santa Teresa de Calcuta

Santa Teresa de Calcuta destacó por su entrega absoluta a los agonizantes y su fe inquebrantable, superando incluso periodos de noche oscura del alma antes de ser canonizada en 2016 por el Papa Francisco.

Su labor no se limitó a brindar alimento material. En las moradas de los moribundos ofreció dignidad a miles de seres humanos que la sociedad había desechado. Enfrentó brotes de enfermedades infecciosas, escasez crítica de recursos e intrincados dilemas sociales con la única fuerza de la oración y la Eucaristía.

Documentos eclesiales revelan que la santa experimentó intensas sequedades espirituales, la célebre "noche oscura", donde sintió la ausencia de Dios. Pese a esa prueba mística, jamás interrumpió su servicio con una sonrisa en el rostro, dejando una lección de perseverancia ante la desolación.

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Cómo pedir el auxilio de la santa de los afligidos hoy

Para implorar el auxilio de Santa Teresa de Calcuta en momentos de penuria o abandono, basta con encender una vela blanca, hacer una pausa de silencio y rezar pidiendo paz interior y luz espiritual.

Invocada con frecuencia por quienes sufren angustia por deudas, soledad no deseada, dolencias de familiares o vacío del alma, la religiosa es una intercesora cercana a las inquietudes cotidianas. Al recurrir a ella, se busca la sanación del corazón y la fortaleza para soportar la prueba.

La devoción a esta santa no exige rituales complejos. Se aconseja acompañar la petición con una obra de misericordia concreta en el entorno cercano, imitando su enseñanza de "amar hasta que duela".

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Plegaria Específica de Amparo a Santa Teresa de Calcuta

Santa Teresa de Calcuta, madre de los desamparados y luz en la oscuridad,

tú que supiste ver el rostro de Cristo sufriente en el rostro de los abandonados,

acude hoy en mi auxilio en este momento de prueba.

Toma mi corazón acongojado, disipa mi soledad y consigue para mí la gracia que con fe imploro...

(Mencionar aquí la necesidad urgente).

Enséñame a confiar cuando la luz parezca apagarse y a ser instrumento de paz para los demás.

Amén.»

Qué santo se celebra hoy 5 de septiembre: Madre Teresa de Calcuta, patrona de los desamparados Canva

Por qué invocar a la patrona de la caridad en momentos de duda

Invocar a Santa Teresa de Calcuta renueva la esperanza en tiempos de incertidumbre porque ella transformó el dolor y el vacío interior en una fuente inagotable de amor compasivo hacia los demás.

Su legado recuerda que las crisis emocionales y espirituales pueden ser el crisol donde se temple la fe. En un mundo marcado por el prisa y el individualismo, la santa de la sonrisa permanente se alza como patrona y guía para hallar sentido a las aflicciones.

Confía hoy tus preocupaciones más profundas a la intercesión de la Madre Teresa. Deja que su ejemplo te anime a dar un paso al frente con valentía, sabiendo que ningún dolor está fuera del alcance de la ternura de Dios.