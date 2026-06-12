XALAPA, Ver.— La Pinacoteca Diego Rivera presenta una programación que combina exposiciones, conciertos, conversatorios y, como eje de la agenda, recorridos dramatizados que prometen ser la experiencia más intensa del mes.

Diego Rivera y Frida Kahlo "regresan" en recorridos dramatizados nocturnos

La exposición Diego Rivera y su relación con Veracruz funciona como punto de partida para una propuesta escénica que convoca al público a caminar por las salas acompañado por Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes “regresan” para contar, discutir y revelar episodios que marcaron su vida y su obra.

Pinacoteca Diego Rivera en Xalapa ofrece recorridos dramatizados gratis en junio Cortesía Pinacoteca Diego Rivera

Es un encuentro teatral donde emergen anécdotas, tensiones y pasiones que definieron a dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.

En estos recorridos, Rivera y Kahlo dialogan con el territorio veracruzano, evocan momentos de creación, disputas estéticas, afectos complejos y decisiones que moldearon su legado.

La dramatización convierte la exposición en un espacio vivo, donde las obras dejan de ser piezas estáticas para convertirse en detonadores de memoria, emoción y conflicto. El público no sólo observa: participa, escucha, se asoma a la intimidad de dos artistas.

Noches de Museo y conciertos gratuitos en el centro de Xalapa: horarios y sede

Además de esta experiencia nocturna, la Pinacoteca mantiene abierta la exposición que revisita la relación de Rivera con Veracruz a través de paisajes, estudios y piezas que revelan su mirada hacia el territorio.

A ello se suman conciertos de pequeño formato, como el que se presentará el sábado 13 de junio, un recital de violín y piano con la participación de las violinistas Rosario y Elizabeth Gutiérrez, acompañadas por la pianista María de Jesús Cuevas.

Pinacoteca Diego Rivera en Xalapa ofrece recorridos dramatizados gratis en junio Cortesía Pinacoteca Diego Rivera

Las Noches de Museo se realizarán todos los sábados de junio a las 18:00 horas, con entrada gratuita. Una oportunidad para mirar el patrimonio desde otra luz.

Y de esta manera, la Pinacoteca Diego Rivera abre su espacio, ubicado en la calle J. J. Herrera, en los bajos del Parque Juárez, a diferentes maneras de acercarse al arte de manera divertida y novedosa.