El Anahuacalli se expande: donación de más de 157 mil piezas cumple sueño de Diego Rivera

El pintor Diego Rivera concibió el Museo Anahuacalli, inaugurado en 1964, para resguardar y mostrar su colección de arte prehispánico; pero tenía el sueño de que se convirtiera en una ciudad de las artes, donde coincidieran objetos de distintas disciplinas y pudieran ser compartidos con el público.

Motivado por este deseo, el investigador, fotógrafo, curador y coleccionista Juan Rafael Coronel Rivera, hijo del pintor Rafael Coronel y nieto de Rivera, anunció ayer la donación, “con carácter de irrevocable”, de unas 157 mil 300 piezas, entre cerámicas, textiles, fotografías, dibujos y manuscritos.

La donación es para que se realice la idea de Diego. Que estén acá las tallas en madera, los textiles y la colección de cerámica mexicana, la más grande que existe”, comentó en rueda de prensa en el recinto.

Evocó que el sueño de Rivera quedó plasmado en un dibujo que hicieron al alimón él, su hija Ruth, madre de Juan, y el arquitecto Juan O’Gorman. “La idea original del abuelo, seguida por la madre, la termina el nieto; y esto es verdaderamente tan conmovedor que podría ser una telenovela”, dijo.

El también escritor aclaró que este acervo es producto de 40 años de coleccionismo. “Mis dos abuelos, tanto el materno como el paterno, tenían esa afición por coleccionar cosas. De ahí me viene esta pasión. Diego y Frida Kahlo fueron los grandes precursores de lo que entendemos como arte mexicano en general”, explicó.

Fotos: Daniel Betanzos/ Museo Anahuacalli

La donación se organiza en diversos fondos y conjuntos. Entre ellos destacan cerámica mexicana (siglos XVI al XXI), textiles mexicanos y huaraches (siglos XIX al XXI), piezas de madera –como máscaras, mobiliario y esculturas– y gráfica americana con temas mexicanos.

A estos materiales se suman importantes fondos documentales vinculados con Rivera, Ruth Rivera, Guadalupe Marín, Rafael Coronel y la Galería de Foto Kahlo Coronel, integrados por documentos, fotografías, entrevistas y libros.

El acervo ofrece una visión amplia sobre la historia del arte, las redes culturales y la producción intelectual relacionada con el arte mexicano”.

Otro núcleo incluye correspondencia, manuscritos, apuntes de investigación, materiales editoriales, catálogos, revistas especializadas, documentos de trabajo y fotografías, “que aportan información valiosa sobre procesos artísticos, proyectos culturales y debates críticos en torno al arte mexicano contemporáneo”.

Fotos: Daniel Betanzos/ Museo Anahuacalli

María Teresa Moya, directora del Museo Anahuacalli, señaló por su parte que, desde su origen, este recinto “fue pensado no sólo como un museo, sino como un centro de conocimiento. La donación es la continuidad de una idea profundamente arraigada: la de preservar, estudiar y poner en circulación el patrimonio cultural como un bien público”.

Indicó que “no se trata sólo de sumar piezas a un acervo, sino de abrir nuevas posibilidades de lectura, de investigación y de interpretación. Recibir una colección de esta magnitud implica una responsabilidad: desde su resguardo y conservación hasta su catalogación, estudio y eventual puesta en consulta”.

Y Perla Labarthe, directora del Museo Frida Kahlo-Casa Azul, recinto hermano también ideado por Rivera, señaló que Juan Coronel “ha reunido un acervo que no sólo documenta procesos artísticos, sino que refleja relaciones, contextos, preguntas y debates en torno al arte mexicano.

Para la Casa Azul, este momento también representa un reto y una posibilidad. Si bien la colección será resguardada en el Anahuacalli, su incorporación al patrimonio del Fideicomiso abre caminos para pensar de manera conjunta ambos espacios. Nos invita a construir puentes entre las colecciones, a establecer diálogos”, expresó.

Coronel detalló que a partir de mañana comenzará el traslado de las piezas al museo, que terminará este año; mientras que el arquitecto Manuel Rocha diseña la primera sala, dedicada a la cerámica.

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