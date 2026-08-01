Pedro Antonio García presenta el libro 'Un perro libre' en la Feria del Libro de Xalapa

XALAPA, Ver.- La reflexión sobre la libertad fue el eje de la presentación del libro Un perro libre, de Elefanta Editorial.

Durante la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2026, el escritor Pedro Antonio García (Ciudad de México, 1982) explicó que su obra nace de una inquietud íntima: entender qué significa elegir por cuenta propia, tomar decisiones y asumir las consecuencias.

Sin rodeos, el autor planteó que la libertad es un ejercicio que provoca vértigo.

“La libertad asusta porque sabemos que la tenemos”, dijo Pedro Antonio García ante el público.

El también dramaturgo y guionista relató que la idea del libro surgió durante la pandemia de covid-19, en Tepoztlán, Morelos. Las noches llenas de ladridos de perros encerrados detonaron una reflexión sobre las “jaulas” que las personas construyen en su vida cotidiana: relaciones, dependencias económicas, miedos y estructuras familiares que impiden tomar decisiones propias.

Pedro Antonio García presenta el libro 'Un perro libre' en la Feria del Libro de Xalapa Foto: Lourdes López

Ese encierro —real y simbólico— lo llevó a escribir la historia de un perro que busca autonomía, aunque nunca aparece directamente en la narración.

Pedro Antonio García presenta el libro 'Un perro libre' en la Feria del Libro de Xalapa Foto: Lourdes López

Un encierro en pandemia que detonó una metáfora sobre las jaulas cotidianas

El protagonista es reconstruido por otros personajes, y su viaje funciona como metáfora de la responsabilidad que implica ser libre.

El autor explicó que la libertad no es un ideal abstracto, sino un proceso de ensayo y error:

“La única vía al autoconocimiento es ejercer la libertad”, afirmó.

En el libro, el “collar” representa la seguridad de pertenecer a alguien: comida, techo, protección. Quitárselo implica enfrentar la incertidumbre, decidir por sí mismo y aceptar que la libertad también exige límites para no ser devorado por el propio impulso, como ocurre en el encuentro del protagonista con el lobo, símbolo de la autonomía absoluta.

El collar, el lobo y la responsabilidad de tomar decisiones propias

La presentación derivó en un diálogo abierto con mediadores de lectura y asistentes, quienes compartieron experiencias personales sobre crianza, vínculos afectivos con animales y decisiones de vida. La obra fue destacada por su capacidad de introducir temas filosóficos en un formato accesible para lectores jóvenes, acompañada de ilustraciones de Julia Reyes Retana.