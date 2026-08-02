Mudubina: el cortometraje oaxaqueño que retrata la desaparición forzada desde una mirada zapoteca

Mudubina, cortometraje de la cineasta oaxaqueña Paulina Amador, aborda la desaparición forzada a través de los ojos de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La película sigue a Mudubina, una niña hablante de diidxazá, que intenta comprender la ausencia de su padre mientras enfrenta preguntas, miedos y silencios en su entorno. Más que reconstruir un hecho, la obra se acerca a las emociones, los recuerdos y las formas colectivas en las que una comunidad se involucra con la pérdida.

Paulina Amador y su trabajo creativo

Originaria de Juchitán, Amador es documentalista, fotógrafa, poeta y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Su trabajo creativo explora la memoria, el territorio y las distintas formas en que la violencia impacta la vida cotidiana, informa la Secretaría de Cultura federal.

El proyecto de la cineasta comenzó como un cuento inspirado en un atentado ocurrido en el pueblo ikoot de San Mateo del Mar, en 2020, durante una asamblea comunitaria.

Como me interesa lo periodístico y la poesía, un día tuve la necesidad de escribir un guion. Cambié el cuento a formato cinematográfico y mezclé lo periodístico con la poesía; eso se nota en la voz en off, que se siente como un poema gigante, explica la directora.

Una película construida desde la comunidad

Para realizar el cortometraje, Amador convocó a habitantes de Juchitán para recrear situaciones de la vida cotidiana.

El resultado es una obra en la que las escenas transitan por distintos espacios de convivencia y permiten observar la manera en que la vida colectiva sostiene a quienes atraviesan momentos de incertidumbre.

A través de la historia de Mudubina, el cortometraje se acerca a una realidad marcada por la ausencia y explora cómo una comunidad puede acompañar a quienes enfrentan la pérdida, el miedo y las preguntas que quedan cuando una persona desaparece.

Mudubina Especial

Un proyecto apoyado por el Imcine

La cineasta oaxaqueña es beneficiaria del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes 2025, del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Con Mudubina, Paulina Amador lleva al cine una historia que parte de la memoria y el territorio para acercarse a una problemática que sigue presente en distintas comunidades. A través de la mirada de una niña y del uso del diidxazá, la película pone en el centro las voces, emociones y experiencias de quienes viven de cerca las consecuencias de la desaparición forzada.