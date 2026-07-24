Patrimonio Mundial de Líbano y Cisjordania es declarado bajo amenaza por la UNESCO

Este viernes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), incluyó en su Lista de Patrimonio Mundial en Peligro un castillo libanés recientemente conquistado por las fuerzas israelíes y un sitio arqueológico situado en Cisjordania ocupada.

El castillo de Beaufort, fortaleza de los cruzados, también conocida como Qalaat al Shakif, fue capturado por las fuerzas israelíes que invadieron Líbano en mayo, en el marco de su guerra contra el grupo armado Hezbolá.

Es uno de los cinco castillos de la región de Jabal Amel, en el sur del Líbano, incluidos conjuntamente por la UNESCO. Esta zona montañosa fue objeto de repetidos bombardeos israelíes durante la guerra.

La agencia de las Naciones Unidas afirmó que las fortalezas sufrieron daños y se enfrentan a amenazas persistentes derivadas del conflicto, "lo suficientemente graves como para justificar el recurso a un procedimiento de emergencia".

Castillo de Mout Amel en Líbano AFP

También fue añadido a la Lista de Patrimonio en Peligro Sebastia, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus.

Se considera que el sitio corresponde a la antigua ciudad israelita y posteriormente romana de Samaria, cuyo nombre Israel todavía utiliza para referirse al norte de Cisjordania.

En los últimos años, las autoridades israelíes mostraron interés por este lugar, situado cerca de la actual localidad palestina de Sebastia, pero dentro de una zona bajo control exclusivo de Israel.

Los sitios fueron incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro tras una votación de los 196 Estados miembros de la agencia de la ONU que se encuentra en su 48ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en Busán, Corea del Sur.

AFP

¿Qué es la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro?

La Lista de Patrimonio Mundial en Peligro es un mecanismo internacional creado por la UNESCO para proteger los sitios del Patrimonio Mundial que enfrentan amenazas graves que ponen en riesgo su conservación, con previa comprobación.

En ese sentido, el Patrimonio Mundial incluye bienes tanto culturales como naturales, es decir, ciudades históricas, monumentos, selvas o arrecifes.

Se consideran en peligro, cuando enfrentan amenazas como conflictos armados o guerras, desastres naturales, cambio climático, urbanización descontrolada, turismo masivo, abandono o mala gestión.

Para que un sitio entre en esta lista, se requiere de evaluaciones técnicas de expertos e informes del país donde se ubica el sitio. Todo esto se lleva al comité del Patrimonio Mundial, quien toma la decisión.

Su inclusión busca movilizar el apoyo internacional, financiamiento y planes de conservación para evitar que continúe su deterioro o desaparición, preservando su valor histórico, cultural o ambiental.

Si, aplicado todo esto, las condiciones mejoran, el lugar puede salir de la lista. En caso contrario, si el daño es irreversible, podría llevar a perder su categoría de Patrimonio Mundial, aunque es poco común.

Hasta 2025, había alrededor de 55 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, distribuidos en distintas regiones del mundo. Sin embargo, durante la reciente reunión del Comité del Patrimonio Mundial, se han incluido al menos cuatro nuevos sitios.

Con información de AFP.