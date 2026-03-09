Exposición rescata el papel histórico de las mujeres en fotografías

Fotografías de mujeres como la cantante y empresaria Esperanza Iris, la activista Belén de Sárraga, la aviadora Harriet Quimby, así como mujeres telegrafistas, vendedoras y cuidadoras son algunas de las instantáneas que exhibe la exposición Desigualdad [In]visible, provenientes de la Colección Gustavo Casasola, que abrió en el Museo de la Ciudad de México.

El título de la muestra, que permanecerá abierta hasta el 15 de abril, “tiene su origen en una fotografía que hemos visto hasta el cansancio, la de Pancho Villa en la Silla Presidencial”, dice a Excélsior Vania Casasola, curadora de la muestra.

En dicha imagen aparece la activista y líder revolucionaria Dolores Jiménez y Muro, una figura que suele pasar desapercibida cuando se recuerda aquella escena histórica, detalló.

Ella era una mujer con el grado de general brigadier en el ejército zapatista, quien redactó el prólogo del Plan de Ayala y fundó el grupo Las Hijas de Cuauhtémoc, en 1910, con quienes protestó en Paseo de la Reforma, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ante el fraude electoral que Porfirio Díaz le cometió a Francisco I. Madero.

Así que ella fue una mujer con bastante influencia, también como periodista, y aun así pasó desapercibida”, asegura Casasola.

Esa invisibilización, apunta, demuestra que no importa que tengas enfrente a esta mujer, si no cambiamos la mirada y el sentido de lo que es importante, por lo que aclara que cuando se observa una imagen donde aparece una mamá cuidando a unos niños o una abuela enseñando a leer a sus nietos, “lo que se busca no es reconocer ‘lo tierno’ ni esa idea de lo que debe ser femenino, sino valorar una imagen cotidiana que puede llevarnos a una reflexión”.

En la exposición, que incluye al menos 25 instantáneas, hay personajes tan famosos, como Esperanza Iris.

Mostramos una fotografía que me gusta mucho, porque aparece con una mirada pícara, mordiendo un abanico, como parte del reportaje El lenguaje del abanico. Además, hablar de Esperanza Iris es referir a una artista que fue empresaria y la primera mujer que se construyó un teatro con su dinero, que es el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que aún hoy sigue siendo un recinto para las artes”, destaca Vania.

Otra mujer que aparece es Belén de Sárraga, a quien define como una heroína poco estudiada.

Ella fue una activista española que vino a América Latina entre 1909 y 1910, en una gira política en la que congregaba a mujeres en asociaciones de librepensadoras y promovía que se emanciparan del clero, para que con la independencia adquirida pudieran buscar sus derechos políticos.

La fotografía es de 1912 y aparece en el Hemiciclo a Juárez, donde da un apasionado discurso”, pero rodeada de hombres, porque entonces los espacios públicos pertenecían a los hombres.

Otro personaje central de la exhibición es Harriet Quimby. “Tenemos mucha conciencia de que Francisco I. Madero fue el primer jefe de Estado en volar en un avión ­—como ocurrió el 30 de noviembre de 1911, como parte de la exhibición de la Moisant International Aviator, en los llanos de Balbuena—, pero en aquel mismo contexto también volaron las primeras mujeres, aunque de ellas casi nadie habló y entre las que estuvo Harriet Quimby.

SIN NOMBRE

Pero Desigualdad [In]visible también incluye imágenes de mujeres anónimas.

Hay una foto fascinante de cuando los periodistas esperan que la Suprema Corte dé el fallo al amparo solicitado por las compañías petroleras, poco antes de la expropiación petrolera, en 1938.

En aquella imagen se muestra al grupo de periodistas que están en una especie de tapanco, todos con su traje oscuro, pero al centro de la toma aparece una mujer, una reportera con su vestido claro, su libreta y su lápiz, lo que es maravilloso y, probablemente, sea una de las primeras mujeres que cubría aquellas notas”, advierte.

A estas instantáneas se suman las de una telegrafista, quien voltea a ver la cámara sin cohibirse y nos dice ‘Aquí estoy, viviendo mi momento’, de acuerdo con Casasola, así como una vendedora de vísceras, otra de sombreros y muchas mujeres más.

SOLDADERAS Y ADELITAS DENTRO DEL ACERVO

Vania Casasola también inauguró la muestra Adelitas y Soldaderas. Mujeres revolucionarias en el Archivo Gustavo Casasola, en las rejas de la Cámara de Senadores, en Paseo de la Reforma, integrada por 30 instantáneas.

Durante la apertura, destacó el papel de las mujeres revolucionarias.

Son algunas de las piezas que tenemos de aquellas mujeres que participaron en la Revolución, muchas veces desde el anonimato”, dijo.

Finalmente, anunció el rescate de la figura de Piedad Casasola, quien desde 1938 fue directora del Archivo Casasola. “Ella dirigía, catalogaba y gestionaba las corresponsalías, pese a lo cual no se le ha mencionado”.

