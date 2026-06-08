Zona Rosa y Mixcoac tendrán recorridos históricos gratis en CDMX

Las calles de la Ciudad de México aún conservan algunas casonas porfirianas, antiguos palacios municipales, parroquias art decó, plazas con kioscos, hoteles con historia y rincones que, aunque forman parte de la vida cotidiana, todavía guardan relatos de otros tiempos.

Durante junio, los Paseos Históricos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México continuarán con recorridos guiados de entrada libre por dos zonas con fuerte carga cultural y urbana: la Zona Rosa, en la colonia Juárez, y el centro histórico de Mixcoac, al poniente de la capital.

Las visitas son gratuitas, no requieren registro previo y no tienen límite de asistentes. El objetivo es que familias, vecinos, visitantes y personas interesadas en la historia de la ciudad puedan conocer más sobre algunos de sus barrios, monumentos y espacios patrimoniales.

¿Cuándo será el recorrido por la Zona Rosa?

El domingo 14 de junio, los Paseos Históricos llegarán a la Zona Rosa, uno de los puntos más concurridos de la colonia Juárez y una zona que combina vida nocturna, diversidad, restaurantes, cafeterías, librerías y arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX.

Aunque hoy se le asocia con entretenimiento, turismo, bares y vida cultural, la Zona Rosa también conserva huellas del auge urbano del Porfiriato. Varias de sus casonas todavía permiten imaginar el pasado aristocrático de la colonia Juárez, antes de que el área se transformara en uno de los corredores más diversos y visitados de la capital.

El recorrido permitirá conocer espacios como el Hotel Geneve, considerado un hotel-museo por su valor histórico; el restaurante Bellinghausen, uno de los lugares tradicionales de la zona; la calle Amberes, reconocida por sus anécdotas como espacio de libertad y expresión; la Parroquia Votiva de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de estilo art decó y obra del arquitecto Vicente Mendiola; y la Glorieta de los Insurgentes, inaugurada en 1969.

La cita será a las 10:45 horas, frente al Monumento a El Sereno, dentro de la Glorieta de los Insurgentes, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los paseos históricos por la Zona Rosa Especial

Recorrido gratis por Mixcoac: fecha, hora y punto de reunión

El domingo 28 de junio, los Paseos Históricos visitarán el centro histórico de Mixcoac, un barrio ubicado entre algunas de las avenidas más transitadas del poniente de la Ciudad de México, pero que aún conserva espacios de valor histórico y cultural.

La cita será a las 10:45 horas en el Parque Goya, localizado en avenida Patriotismo y Las Flores, en Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer parte de la historia de este antiguo barrio, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “serpiente de nubes”. De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina, para las comunidades indígenas de la época prehispánica, este nombre hacía referencia a la Vía Láctea y a una deidad relacionada con Quetzalcóatl.

¿Qué se podrá conocer en el recorrido por Mixcoac?

El paseo por Mixcoac permitirá apreciar casonas, espacios públicos y edificios vinculados con la historia local. Entre los puntos destacados se encuentra la plaza Agustín Jáuregui, reconocida por su kiosco, así como la Casa de Cultura Juan Rulfo, ubicada dentro del antiguo Palacio Municipal de Mixcoac.

Mixcoac Especial

Este recinto resguarda el mural Nuestras raíces culturales: la génesis y evolución de México, presididas por el símbolo de la sabiduría Quetzalcóatl, obra del pintor Francisco Eppens.

La visita ofrece una oportunidad para mirar Mixcoac más allá del tránsito cotidiano de avenidas como Patriotismo, Revolución o Extremadura. En medio de una zona urbanizada y de alta movilidad, el barrio conserva referencias a su pasado indígena, colonial y moderno.