Paola Dávila navega en las líneas del horizonte

Considerada una de las fotógrafas contemporáneas más experimentales de su generación, Paola Dávila es una artista visual que explora la expansión de su oficio hacia otros medios, como lo muestra en la antología La orilla es horizonte, que recopila parte de su producción fotográfica de los últimos 25 años.

En este volumen, editado por Sexto Piso y con textos de Allen Frame, Juan Cárdenas, Olivia Teroba, Vivian Abenshushan, Virginia Roy y Andrés Cota Hiriart, entre otros, aparecen sus primeros autorretratos y hasta ejercicios singulares en los que utiliza el mar y otros materiales que convierten su trabajo en fotografías intervenidas.

Reconocida con el Premio Nacional de Fotografía en la Bienal de Artes Visuales de Yucatán y el Premio de la XIX Bienal Nacional de Fotografía del Centro de la Imagen, Dávila detalla a

Excélsior que los conceptos que más le interesan son “lo habitable, la intimidad y el paisaje, a partir de la idea de examinar el espacio interior, el exterior y sus límites”.

La idea de este libro bilingüe (español-inglés), explica la artista oaxaqueña que viajará a Atacama, Chile, para desarrollar un nuevo proyecto, “no era hacer un catálogo de exposición, sino un libro en el que se repasaran proyectos que seleccionaríamos –Alejandro Magallanes, Eduardo Rabasa y ella misma– y que no fuera para el mundo del arte, sino para un público más amplio”.

¿Qué proyectos incluye el volumen? “Toda mi producción la he realizado con fotografía analógica. Aunque utilizo distintas técnicas o soportes de salida, todas están ancladas a ese principio. Y los temas que siempre han estado atravesando mi producción son el habitar del paisaje, como lo muestran las series Lugares, Madrigueras, Temporales interiores, La torre de los tesoros, Mareas y Salar.”

La artista visual también explica que, antes de iniciar un proyecto fotográfico, opta por habitar los espacios o los paisajes.

“Son tiempos de espera muy largos para construir la imagen, aunque no se perciba en la imagen. A veces me toma un mes producir sólo una de estas fotografías. Durante estos procesos tanto de investigación como de contemplación del entorno, van surgiendo ideas o ramificaciones que terminan convirtiéndose en un nuevo proyecto”, explica.

Además, reconoce que desde hace varios años se ha concentrado en una técnica antigua. “Los últimos seis años he trabajado con cianotipia, que es una técnica casi igual de antigua que la fotografía misma, y la he estado abordando desde distintos lugares hasta en las últimas piezas que estoy realizando, como en la serie Salar, que es el último texto que viene en el libro, donde experimento directamente con la emulsión de cianotipia sobre vidrios reloj”, donde apuesta por un trabajo más abstracto”.

¿Por qué le ha interesado hacer fotografías intervenidas por el paisaje mismo? “Me ha interesado la idea de convertir el paisaje en un laboratorio, donde colabora y tiene una injerencia sobre mis piezas. Estas piezas, por la forma en que las proceso, siguen manteniendo un porcentaje de fotosensibilidad y eso las hace reaccionar al interactuar con el entorno”.

¿Por qué se ha inclinado por la cianotipia? “Parece una técnica muy simple en la que sólo necesitas aplicar sales de hierro a un soporte –el papel–, lo expones a la luz, se revela y se fija con agua. Parece algo simple.

“Pero me ha fascinado la idea de que el agua es el único agente que necesitábamos para producir una imagen, a partir de lo cual surgió la serie Mareas, donde me voy a la playa y todos los procesos fotográficos suceden al mismo tiempo. En el momento en que extiendo el papel preparado, el agua se aproxima y dibuja sobre ese papel, dejando su huella, y al mismo tiempo está revelándolo y fijando su propia imagen”, señala.

¿Qué buscará en el desierto de Atacama? “Estoy por irme un par de semanas al desierto de Atacama a hacer una residencia de un mes.

“La idea es explorar las posibilidades que puede tener este entorno que es otro tiempo del mar, y explorar esas sedimentaciones, esos salares que hay alrededor y ver qué otras posibilidades tienen en ese mismo tema”, concluye.

Edición

TÍTULO: La orilla es horizonte

AUTORA: Paola Dávila

Editorial: Sexto Piso, México, 2026; 270 pp.