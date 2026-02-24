Macron acepta la dimisión de Laurence des Cars tras robo millonario en el Louvre

La dimisión de la presidenta del Museo del Louvre, anunciada este martes por el Elíseo, cierra uno de los episodios más delicados en la historia reciente de la institución cultural más visitada del mundo. Cuatro meses después del espectacular robo de ocho joyas históricas valoradas en más de 100 millones de dólares, la salida de su directora simboliza el reconocimiento de una crisis que trascendió la mera cuestión de seguridad para convertirse en asunto de Estado.

El presidente Emmanuel Macron aceptó la renuncia de Laurence des Cars y la calificó como un “acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita calma y un nuevo impulso fuerte”. La declaración, difundida por la presidencia francesa, buscó proyectar serenidad institucional frente a una secuencia de polémicas que han erosionado la imagen del museo desde el otoño pasado.

Un símbolo nacional en el centro de la tormenta

El Louvre no es únicamente un museo: es un símbolo de la nación francesa y una pieza central de su diplomacia cultural. Desde su transformación en museo público tras la Revolución francesa, ha sido escenario de debates sobre patrimonio, expolio, restitución y modernización, tensiones que en el último año se condensaron en una crisis que mezcló fallos estructurales, conflictos laborales y vulnerabilidades operativas.

Des Cars, primera mujer en dirigir la institución desde su nombramiento en 2021, ya había presentado su dimisión tras el robo de octubre, aunque entonces la ministra de Cultura, Rachida Dati, la rechazó. La directora advirtió en enero de 2025 sobre el deterioro de ciertas infraestructuras y sobre la presión que soporta un museo que recibe cifras récord de visitantes, pero los acontecimientos posteriores hicieron insostenible su continuidad.

El robo, ejecutado a plena luz del día con la ayuda de un montacargas, duró menos de ocho minutos. Los ladrones se llevaron ocho joyas de la Corona del siglo XIX y escaparon antes de que el dispositivo de seguridad reaccionara. Aunque cuatro sospechosos fueron detenidos, las piezas no han sido recuperadas, lo que agravó la percepción de fragilidad en una institución que custodia algunas de las obras más valiosas del patrimonio mundial.

Investigaciones y fallos estructurales

La crisis se amplificó con la apertura de investigaciones judiciales y parlamentarias sobre la seguridad en los museos nacionales. A ello se sumaron denuncias por filtraciones de agua en áreas expositivas, huelgas recurrentes del personal y la detección de un sistema de fraude en la venta de boletos que habría generado pérdidas significativas. Cada nuevo episodio alimentó la narrativa de un coloso cultural aquejado por problemas estructurales.

El pasado domingo, un nuevo incidente añadió tensión simbólica al contexto: activistas del colectivo británico Everyone Hates Elon lograron colgar brevemente en una sala del museo una imagen del príncipe Andrew, Duke of York, tomada durante su reciente detención en relación con el caso del financiero Jeffrey Epstein. Aunque la acción fue rápidamente neutralizada, evidenció fisuras en los protocolos internos y subrayó la dimensión política que puede adquirir cualquier gesto dentro del Louvre.

La comparecencia de Des Cars ante una comisión parlamentaria de investigación sobre la seguridad en los museos estaba prevista para esta semana. La víspera, la ministra anunció a puerta cerrada un paquete de “17 medidas” cuyo contenido no se hizo público, pero que, según fuentes gubernamentales, incluye refuerzos presupuestarios y una revisión integral de los sistemas de control y vigilancia.

Masificación y necesidad de reforma

Más allá de la responsabilidad individual, la dimisión expone una tensión histórica entre la monumentalidad del Louvre y su capacidad de adaptación. El museo ha pasado de recibir cuatro millones de visitantes anuales a finales de los años ochenta a rozar los nueve millones en 2024, con un 80% de público extranjero. La masificación, celebrada como éxito turístico, plantea desafíos logísticos y de conservación que requieren inversiones sostenidas y reformas profundas.

El llamado plan Louvre–Nuevo Renacimiento, presentado por Macron a inicios de 2025, se inscribe en esa lógica de transformación. Concebido como una hoja de ruta para modernizar infraestructuras y reforzar la seguridad, el proyecto prevé también:

Reorganización de flujos de visitantes. Ampliación de espacios expositivos. Refuerzo de sistemas de vigilancia y control.

Entre las medidas anunciadas destaca la creación de una nueva entrada para 2031, ante la percepción de que la actual pirámide de vidrio resulta insuficiente para absorber el volumen creciente de público. Diseñada por Ieoh Ming Pei e inaugurada en 1988, la estructura fue concebida para un museo que entonces esperaba cuatro millones de visitantes al año, una cifra hoy ampliamente superada.

La modernización incluye asimismo la creación de un espacio independiente para exhibir La Gioconda, con acceso y boleto propios. La decisión responde a la necesidad de aliviar la saturación en torno a la obra más famosa del museo, cuya sala concentra a diario multitudes que dificultan la contemplación del resto de las colecciones.

La historia de esa pintura, realizada por Leonardo da Vinci, recuerda que el Louvre ya enfrentó en 1911 un robo que conmocionó al mundo. Entonces, el hurto de la Mona Lisa transformó la obra en mito global y puso de relieve la vulnerabilidad de las grandes instituciones culturales. Un siglo después, el eco de aquel episodio resuena inevitablemente en la memoria colectiva.

Un relevo con dimensión política

Especialistas en gestión museística han señalado que la crisis actual no puede reducirse a un fallo puntual de seguridad. Para varios historiadores del arte consultados por la prensa francesa, el caso revela la urgencia de replantear el modelo de gobernanza de los grandes museos, cuya complejidad administrativa y dependencia del turismo los vuelve especialmente sensibles a cualquier disrupción.

Algunos sindicatos del personal han defendido públicamente la labor de Des Cars y han atribuido parte de los problemas a recortes presupuestarios acumulados y a la presión constante por incrementar cifras de visitantes. En entrevistas recientes, trabajadores del museo insistieron en que la seguridad no depende solo de tecnología, sino también de recursos humanos suficientes y condiciones laborales estables.

Desde el ámbito político, la oposición ha cuestionado la gestión gubernamental del patrimonio nacional, mientras que el Ejecutivo ha subrayado la necesidad de “un nuevo impulso” para preservar el liderazgo cultural francés. En este cruce de responsabilidades, la figura de la directora saliente quedó atrapada entre exigencias técnicas y expectativas simbólicas.

Tras su renuncia, Des Cars asumirá una misión vinculada a la presidencia francesa del G7, centrada en la cooperación entre grandes museos de los países miembros. El encargo sugiere que, pese a la crisis, su experiencia sigue siendo valorada en el ámbito internacional y que su trayectoria no queda eclipsada por el episodio reciente.

La salida de la primera mujer al frente del Louvre marca así el final de una etapa atravesada por ambiciones de renovación y por una crisis que expuso las fragilidades de un gigante cultural. El museo, símbolo de la centralidad artística de Francia, enfrenta ahora el desafío de traducir las promesas de reforma en transformaciones tangibles.

En los próximos meses, el nombramiento de su sucesor o sucesora será interpretado como un gesto político y cultural de primer orden. Más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la capacidad del Louvre para reinventarse sin traicionar su historia, consolidar su seguridad sin sacrificar su apertura y sostener su prestigio en un mundo donde el patrimonio es, cada vez más, un territorio de disputa y de poder simbólico.

