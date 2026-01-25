Oscar Murillo crea dualidades entre línea y gesto

El artista visual colombiano Oscar Murillo (1986) presentará El pozo de agua, su primera exposición en la galería Kurimanzutto, integrada por obra confeccionada en los últimos 15 años. “Son terrenos compuestos, no sólo en sentido literal, sino también conceptual”.

Las pinturas, que se exhibirán del 4 de febrero al 28 de marzo en el recinto ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, “reflejan el hilo conductor de participación que recorre la vida y la obra de Murillo”, informan los galeristas en un comunicado.

El pozo de agua se configura como una fuente de recursos, experiencias y saberes que transitan entre lo íntimo y lo colectivo, lo local y lo global, lo material y lo inmaterial”, describe Magalí Arriola, quien sostendrá con Murillo el conversatorio Future dialogues, el 7 de febrero a mediodía.

“Muchas de estas piezas fueron creadas a partir de fragmentos de lienzo que han habitado su estudio durante largos periodos, o de lienzos del archivo Frequencies; y cada obra es luego articulada mediante una combinación de pigmento, palabras y gestos, explican.

Estos elementos se superponen en una serie de marcas, huellas e impresiones, que muchas veces realiza al imprimir físicamente una pintura sobre otra. El resultado es una serie de dualidades: línea y gesto, pigmento y lienzo, azul y rojo, abundancia y escasez, intuición y azar”, señalan los organizadores.

Murillo ha desarrollado “una práctica multifacética y desafiante”

Destacan que “sus pinturas son una manifestación de la negociación con la materia en la que Murillo invita a las personas a involucrarse con su trabajo. Y, a su vez, sus obras reflejan nuestra propia negociación con la vida: cómo avanzamos y retrocedemos, tropezamos y seguimos adelante, sin linealidad alguna”.

Murillo ha desarrollado “una práctica multifacética y desafiante”, que abarca pintura, proyectos colaborativos, video, sonido e instalación.

La dimensión social de la obra de Oscar Murillo

En la práctica de Murillo es fundamental el enfoque en la dimensión social de la obra, que se sitúa en la frontera entre el performance y los eventos. Cada uno de estos proyectos revela una curiosidad constante por el intercambio social y económico global, la comunidad y la colaboración.

Las pinturas de Murillo surgen de esa misma fuente de colectividad.

Sus exposiciones individuales recientes incluyen Espíritus en el pantano, en el Museo Tamayo de CDMX y Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (2025).

*mcam