La imagen como puerta a la lectura: hoy arranca la Filiaz en Chapultepec

“La ilustración es una de las primeras entradas que podemos tener al mundo lector, pues la imagen no necesita que sepas leer letras; pero sí saber leer con nuestra imaginación, y ahí crear grandes historias”, explica Mariana Estévez.

La directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (Filiaz), que se inaugura hoy, a las 12:30 horas, en Aztlán Feria de Chapultepec, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, comenta que esta es la razón por la que este año apuestan por la ilustración.

Con el lema “Lecturas que nos dibujan: crear, leer, acompañar” y con la Unión Europea como invitada de honor, el encuentro librero, que se realizará hasta el 22 de marzo, reúne la oferta editorial de más de 60 sellos y ofrece casi 800 actividades.

20 mdp de inversión para la 2ª edición de la Filiaz

En entrevista, la gestora cultural detalla que, con un presupuesto de 20 millones de pesos, la segunda edición de la Filiaz se rige por tres ejes: Lectores que imaginan, Ilustradores que narran y Mediadores que acompañan.

Tras una primera edición que reunió a más de 70 mil visitantes, Estévez indicó que este año “incrementamos nuestras visitas escolares, vamos a recibir a 6 mil estudiantes”.

Las actividades de la Filiaz 2026

El programa incluye conciertos, teatro, narración oral, jazz, flamenco y experiencias escénicas para todas las edades; así como la participación de Plaza Sésamo, con actividades dirigidas a la primera infancia; propuestas especialmente diseñadas para adolescentes y jóvenes y encuentros que combinan literatura, música y artes visuales.

Entre los imperdibles destacan propuestas como C-ALMA, un espectáculo escénico que fusiona clown, narración oral y arte circense; el dueto de violín y DJ, a cargo de Olga Arribas Quintana y Pahua; así como encuentro con autores como Aoife Dooley que se ha consolidado como una voz clave en la narrativa gráfica contemporánea irlandesa.

La promotora destaca que Filiaz integrará actividades especiales de ilustrAcción, una iniciativa enfocada en la profesionalización del sector a través de talleres especializados impartidos por destacados ilustradores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Andrea Antorini, André Letria, Ina Hristova, Mariana Alcántara y Dooley; así como exposiciones, revisión de portafolios, charlas y espacios de intercambio creativo, “que reafirma el valor de la imagen como puerta de entrada a la lectura”.

La feria, detalla, ofrece una promoción especial que integra entretenimiento y cultura en un solo lugar: al comprar un libro con valor de 200 pesos o más dentro de la feria, el público recibirá un 2x1 en el paquete Aztlán Plus Ilimitado; ésta es válida el mismo día de la visita o hasta el 30 de septiembre.

