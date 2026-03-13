Suspenden obras en iglesia del siglo XVIII en Veracruz

El Centro INAH Veracruz ordenó la suspensión inmediata de las obras en la parroquia San Francisco de Asís, en Zongolica, luego de que habitantes denunciaran la demolición parcial de la barda del atrio, considerada parte del conjunto histórico del templo y señalada por la comunidad como una estructura del siglo XVIII.

La intervención, que se realizaba sin información pública sobre permisos o lineamientos técnicos, generó inconformidad entre vecinos y feligreses, quienes alertaron sobre el riesgo de alterar un inmueble con valor patrimonial y exigieron la presencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para verificar la legalidad de los trabajos.

De acuerdo con los pobladores, la demolición inició el lunes 9 de marzo y avanzó sin señalizaciones, dictámenes visibles o avisos sobre el proyecto. La falta de claridad detonó la movilización comunitaria.

Tras la denuncia, personal del INAH acudió al sitio para inspeccionar la intervención y ordenó detener las obras mientras se revisa el expediente técnico, el tipo de intervención prevista y la responsabilidad de quienes la ejecutaban.

Modificaciones deben de contar con el visto bueno del INAH

Tratándose de un inmueble con valor histórico, toda modificación debe contar con autorización expresa del INAH.

La parroquia San Francisco de Asís es uno de los inmuebles religiosos más representativos de Zongolica. Su atrio, muros perimetrales y elementos constructivos forman parte del paisaje histórico del municipio y son referentes de identidad y memoria.

Por ello, los habitantes insistieron en que cualquier intervención debe ser consultada, transparente y técnicamente justificada, especialmente en una región donde la defensa del patrimonio ha sido una constante.

El INAH informó que revisará técnica y jurídicamente el caso para determinar si procede una restauración, una reposición de elementos demolidos o sanciones. La comunidad anunció que mantendrá la vigilancia ciudadana.

Sobre la parroquia San Francisco de Asís, en Zongolica, Veracruz

Considerada el monumento arquitectónico y espiritual más importante del municipio de Zongolica, la parroquia San Francisco de Asís fue edificada durante la época virreinal, principalmente durante el siglo XVIII, reflejando siglos de devoción en su estructura. El templo destaca por su fachada de estilo colonial/barroco y un interior que se ha conservado cuidadosamente para reflejar su herencia histórica.

Los frailes franciscanos fueron los primeros en llegar a la sierra de Zongolica para evangelizar a la población indígena. La orden se estableció formalmente en la zona y mantuvo su presencia hasta 1861, año en que fueron sustituidos por el clero secular.

