Once editoriales valencianas participan estos días en la 40 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), considerada el encuentro más importante de Iberoamérica y una de las principales citas internacionales del sector editorial para profesionales del mundo hispanohablante.

Acompañadas de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, anunciado el pasado mes de junio durante el Encuentro de Editoriales, un total de once sellos se han sumado a esta iniciativa, que se enmarca en una estrategia conjunta de internacionalización del sector, según ha indicado la asociación en un comunicado.

Ocho editoriales valencianas estarán presentes en el estand de la Federación de Gremios de Editoras de España (FGEE) en el Área Internacional de la feria.

Se trata de un espacio que contará con libros de Tu Cuento y Tú, Postdata Ediciones, Publicacions de la Universitat de València, Editorial Lisermed, La Caja Books, Algar, Iglú y S.R. Servicios y Producciones. Mientras que otras tres editoriales valencianas cuentan con expositores propios o están presentes en otros espacios de la feria, como Barlin Libros, Grupo Editorial Sargantana y Editorial Tirant lo Blanch.

La FIL Guadalajara cumple este año 40 años de actividad y se reivindica como el espacio de encuentro más relevante para el mundo hispanohablante de los libros y una cita imprescindible para los profesionales.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara tendrá en su edición 40 a Italia como invitado de honor. Natalia Fregoso/ FIL Guadalajara

Sus 43.000 metros cuadrados de superficie de exhibición recibieron el año pasado 953.112 visitantes. Casi un millón de personas asistieron a sus 648 presentaciones de libros, de las más de 3.000 actividades programadas, y descubrieron el trabajo de 2.800 editoriales participantes o conocieron a alguno de los más de 900 autores y autoras que la visitaron. Este año se espera una representación de más de 60 países, con una previsión de más de 18.000 profesionales del sector editorial.

Es una cita fundamental para la proyección internacional de nuestro catálogo y para consolidar las relaciones comerciales, académicas e institucionales que mantenemos con América Latina", ha indicado la directora de Publicacions de la Universitat de València, Ivana Frasquet.

Este año, además de la presencia con caseta propia, "presentamos varias obras coeditadas con la UNAM, fruto de una colaboración que se ha visto reforzada con la participación de la Universitat de València como invitada de honor en FILUNI", ha explicado Frasquet, en referencia a la Feria Internacional del Libro Universitario, que también se celebra en México en septiembre.

La internacionalización es uno de los grandes retos del sector editorial valenciano. La participación en ferias internacionales nos permite dar visibilidad a nuestros catálogos, establecer contactos profesionales, abrir nuevos mercados y consolidar canales de distribución. El reto es conseguir que esta presencia se traduzca en una disponibilidad efectiva de nuestros libros en otros países a lo largo de todo el año", ha concluido la directora de PUV.

Por su parte, desde Postdata, la editora Andrea Gómez ha indicado que "para una editorial pequeña como Postdata Ediciones, ir a Guadalajara es una oportunidad muy grande". "Allí podemos enseñar nuestros libros y hacer que nuestras obras lleguen a las librerías de Latinoamérica", ha explicado.

También ha advertido que "una feria así no es solo para vender libros. Es un lugar donde conoces gente, donde te das cuenta de lo que se hace en otros lugares y donde pueden salir proyectos que desde aquí serían muy difíciles de conseguir. Además, en Latinoamérica se lee mucha poesía, y para nosotros es una alegría poder llevar allí los libros de nuestros autores y autoras".

Foto: Cortesía FIL Guadalajara.

Según Gómez, su presencia en la FIL "es una manera de demostrar que desde un pueblo pequeño también se pueden hacer cosas grandes y que lo que hacemos aquí puede llegar a gente de otra parte del mundo".

Con la participación valenciana en esta cita concluye un año, 2026, en el que el sector editorial valenciano ha apostado por la internacionalización. Este año, las editoriales valencianas han estado en la 63 edición de la Bologna Children's Book Fair, especializada en literatura infantil y juvenil; en Liber 26, una feria que construye puentes clave entre los sectores europeos y latinoamericanos, y en la Frankfurter Buchmesse, el mercado de derechos más importante del mundo.

Después de la FIL Guadalajara, también habrá representación valenciana en el Festival International de la Bande Dessinée de Angulema, referente mundial del cómic. Así, el sector editorial valenciano está presente en algunas de las citas, ferias y encuentros profesionales más destacados del mundo del libro y crece en mercados estratégicos para la comercialización internacional de la producción editorial valenciana.