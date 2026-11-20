En sus cuatro décadas de vida, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la más importante del mundo en español, ha evolucionado a la par de la industria editorial, abrazando las nuevas formas de editar, leer y promover el libro que ha abierto el mundo digital.

“Como organizadores, nuestra misión es estar pendientes de estas nuevas maneras de entender la cultura. Debemos tener la mente abierta para entender lo que pide la gente y, en especial, los jóvenes”, comenta Marisol Schulz Manaut (1957).

En entrevista con Excélsior, la directora general del encuentro editorial que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximos, con Italia como invitado de honor, afirma que la inmediatez, “no sólo en la hechura de los libros, sino en la comunicación y en la forma de resolver problemas”, ha sido el sello de esta transformación.

Es un cambio radical. De 40 años a la fecha, hacemos, consumimos y difundimos la cultura de otra manera. Leemos diferente. Tenemos muchos formatos de lectura. Creo que se lee igual o más, pero se lee distinto”, agrega la promotora.

“Hace cuatro décadas, los libros se hacían de una forma más artesanal. Ni pensar en una computadora para trabajar un libro. Para que un autor me aceptara una portada, tenía que mandarla por correo. Y si alguien me hablaba por teléfono debía describir el color y los elementos del diseño, porque el fax sólo transmitía en blanco y negro.

Entrevista con la editora Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara, a propósito de los 40 años de la feria del libro más importante en español. Foto: Héctor López.

“Todo esto cambia brutalmente con el mundo digital. Ahora, en dos minutos, el autor tiene en su teléfono la portada que le propongo y me puede decir si le gusta o no y qué cambios hacemos”, explica .

La editora de autores como el peruano-español Mario Vargas Llosa y el portugués José Saramago –ambos Nobel de Literatura–, así como del mexicano Carlos Fuentes, considera que la edición 40 de la FIL de Guadalajara es un parteaguas porque podría llegar al millón de visitantes.

“La feria tiene que valorarse cualitativamente y no cuantitativamente. No me gusta la guerra de las cifras, porque tenemos un espacio limitado, la Expo Guadalajara, donde no cabrá más gente.

“Sí hay foros alternos, pero donde está nuestra sede tiene un límite y ya casi lo alcanzamos. Es muy difícil trasladarla a otro lado, prácticamente imposible. Debemos procurar que en ese lugar tengamos la mejor calidad posible, que haya diversificación, que la feria nunca se quede atrás de las nuevas demandas culturales”, añade.

¿Cuál es el futuro de la feria?, se pregunta la gestora.

Seguir innovando, seguir renovándose año con año. No dormirnos en nuestros laureles. Sí estamos en la cima, pero es muy fácil caer cuando estás ahí, es más fácil caer que llegar.

“Entonces, no nos podemos confiar. Ya llegamos aquí. Tenemos que ver cómo nos mantenemos, porque hay otros que vienen y quieren tomar tu lugar”, indica.

Las cuatro décadas de vida de la FIL coinciden con la trayectoria de su directora.

“Como editora siempre fui a la feria. Soy de las pocas personas que ha ido los 40 años. Románticamente, no conocía un invierno sin FIL. Parte de mi vida como gente del libro era hacer maletas para ir a Guadalajara. Lo que nunca imaginé fue llegar a dirigir la feria.

“Fui atestiguando su crecimiento, cómo se diversificó, cómo fue repercutiendo en el mundo editorial, primero mexicano y luego latinoamericano o iberoamericano, y, posteriormente, internacional”, confiesa.

La también directora de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA) considera que el gran reto de la FIL de Guadalajara ha sido mantener la calidad, innovar cada año y lograr un ambiente de seguridad para los 900 autores, los 2 mil 800 editores y los 950 mil visitantes que esperan recibir.